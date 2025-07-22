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22 июля 2025 в 05:01

Баклажаны по-царски: зимний салат, ради которого гости будут приходить чаще

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Баклажаны по-царски — это пикантный зимний салат с насыщенным вкусом, где нежная мякоть баклажанов сочетается с яркой сладостью перца и остротой чеснока. Маринад придает овощам приятную кислинку, а специи — глубину и легкую пряность.

Для приготовления возьмите: 2 кг баклажанов, 500 г болгарского перца, 2 головки чеснока, 100 мл растительного масла, 50 мл уксуса 9%, 1 л воды, 2 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, зелень укропа и петрушки. Баклажаны нарежьте кубиками, перец — соломкой. Обжарьте овощи на масле 5 минут. В кипящую воду добавьте соль, сахар, уксус, проварите 2 минуты. В стерильные банки уложите овощи, чеснок и зелень, залейте маринадом, закатайте. Переверните банки, укутайте до остывания — через 2 недели закуска раскроет весь букет вкусов!

Этот рецепт перевернет ваше представление о баклажанах. Ради этого салата гости будут приходить к вам чаще!

Ранее стало известно, как приготовить малосольные зеленые помидоры: им нужно настояться всего 2 часа.

баклажаны
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домашние заготовки
соленья
Дарья Иванова
Д. Иванова
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