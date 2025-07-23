Раскрыт способ определения маршрута авто в деле о подрыве Крымского моста Фотоэкспертиза в деле о подрыве Крымского моста дала данные о маршруте авто

Фотоэкспертиза в деле о подрыве автомобиля на Крымском мосту помогла специалистам получить информацию о маршруте движения машины, заявил «Российской газете» исполняющий обязанности директора Судебно-экспертного центра СК РФ Александр Кречет, рассказывая о расследовании громких дел прошлых лет. По его словам, криминалисты использовали цифровую обработку полученных фото- и видеоматериалов.

В ходе фото- и видеотехнической экспертизы по уголовному делу о подрыве автомобиля на Крымском мосту с помощью цифровой обработки фотоизображения установлены цифровые обозначения, которые помогли получить важные для следствия данные о маршруте движения автомобиля, — поделился Кречет.

Глава центра добавил, что эксперты СЭЦ организовывали и другие важные экспертизы в деле о подрыве Крымского моста. Он подчеркнул, что они провели две строительно-технических экспертизы, благодаря которым удалось установить стоимость поврежденных конструкций переправы, коммуникаций и систем железнодорожной части моста.

По версии следствия, утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета, погибли три человека.