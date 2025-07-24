Киев хоронит многих иностранных наемников на Украине, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Там пояснили, что власти боятся общественных волнений и недовольства в странах, откуда приехали военнослужащие.

Стоит выделить тот факт, что многих иностранных наемников хоронят на Украине, — власти иностранных государств опасаются общественных волнений из-за количества реальных потерь, например, британцев, — рассказал собеседник агентства.

До этого жители Курахово сообщили, что назначенный Киевом мэр Роман Падун платил деньги зарубежным наемникам за атаки на мирное население, чтобы обвинить потом в этом преступлении российских солдат. Они рассказали об этом после того, как город был взят под контроль Вооруженных сил РФ.

Ранее сообщалось, что минимальный оклад наемника на Украине приблизительно равен зарплате мобилизованного бойца ВСУ. Утверждается, что иностранцев перебрасывают на участки, где остановить продвижение российской армии уже невозможно. В Херсонской области они находятся на правом берегу, а в Запорожской — обороняют тот или иной участок.