Вынесен приговор младшему лейтенанту ВСУ за теракт в Курской области СК: младшего лейтенанта ВСУ приговорили к 16 годам за теракт в Курской области

Участвовавшего в боевых действиях на территории Курской области младшего лейтенанта ВСУ Игоря Боронило приговорили к 16 годам лишения свободы, передает пресс-служба СК России. Первые четыре года фигурант проведет в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру взвода, проходящему военную службу в войсковой части А-4689 (21 отдельная механизированная бригада) младшему лейтенанту Игорю Боронило. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее военный суд вынес заочный приговор гражданину Литвы Валдасу Барткевичюсу, назначив ему 23 года лишения свободы. Его признали виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области и других преступлениях, связанных с терроризмом. Заседание прошло в открытом формате для СМИ и общественности.