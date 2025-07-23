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23 июля 2025 в 14:11

Вынесен приговор младшему лейтенанту ВСУ за теракт в Курской области

СК: младшего лейтенанта ВСУ приговорили к 16 годам за теракт в Курской области

Игорь Боронило Игорь Боронило Фото: СК РФ

Участвовавшего в боевых действиях на территории Курской области младшего лейтенанта ВСУ Игоря Боронило приговорили к 16 годам лишения свободы, передает пресс-служба СК России. Первые четыре года фигурант проведет в тюрьме, остальную часть наказания – в исправительной колонии строгого режима.

Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора командиру взвода, проходящему военную службу в войсковой части А-4689 (21 отдельная механизированная бригада) младшему лейтенанту Игорю Боронило. Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее военный суд вынес заочный приговор гражданину Литвы Валдасу Барткевичюсу, назначив ему 23 года лишения свободы. Его признали виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области и других преступлениях, связанных с терроризмом. Заседание прошло в открытом формате для СМИ и общественности.

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