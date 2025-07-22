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22 июля 2025 в 16:33

Литовца осудили более чем на 20 лет за осквернение воинского захоронения

Суд заочно приговорил к 23 годам литовца за осквернение захоронения под Курском

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор гражданину Литвы Валдасу Барткевичюсу, назначив ему 23 года лишения свободы, передает ТАСС. Его признали виновным в осквернении воинского захоронения в Курской области и других преступлениях, связанных с терроризмом. Заседание прошло в открытом формате для СМИ и общественности.

Суд установил, что Барткевичюс проведет первые пять лет в тюрьме, а оставшуюся часть срока отбывает в колонии строгого режима. Кроме того, ему запрещено администрировать интернет-сайты на срок пять лет. Срок наказания начнет исчисляться с момента задержания осужденного при пересечении границы России или его экстрадиции.

Литовец признан виновным в ряде преступлений, включая публичное оправдание терроризма, финансирование наемников, незаконное пересечение государственной границы России, мародерство и осквернение символов воинской славы страны. Также он обвиняется в повреждении воинского захоронения и памятника, а также в оскорблении памяти защитников Отечества.

Защита планирует обжаловать решение суда. Во время прений гособвинение предложило назначить Барткевичюсу 24 года лишения свободы с штрафом в размере 600 тысяч рублей.

Ранее Госдума приняла законопроект об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений. За подобные преступления можно будет лишиться свободы сроком до пяти лет.

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