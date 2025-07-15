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15 июля 2025 в 14:23

Россиян будут «сажать» за осквернение воинских захоронений на пять лет

Госдума приняла закон о наказаниях за осквернение воинских захоронений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об уголовной ответственности за осквернение воинских захоронений, памятников и других увековечивающих память погибших защитников Отечества объектов, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента. За такие преступления будут лишать свободы на срок до пяти лет.

Законопроект в апреле внесло Правительство России. Изменения вносятся в ст. 243.4 УК РФ, которая предполагает наказание за уничтожение увековечивающих память погибших защитников Отечества объектов. Теперь вводится ответственность и за их осквернение.

В пояснительной записке говорится, что на территории России с февраля 2022 года зафиксировано свыше 370 фактов осквернения воинских захоронений и прочих увековечивающих память погибших защитников Отечества объектов. Они не получили уголовно-правовой оценки, отметили авторы инициативы.

Ранее неизвестные украли флаги с могил участников СВО в Городецком муниципальном округе Нижегородской области. Родственники бойцов жалуются, что флаги на Николо-Погостинском кладбище пропадают постоянно, они из раза в раз приносят новые, но через некоторое время их опять срывают. По данному факту возбудили уголовное дело.

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