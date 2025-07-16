Названы возможные причины нападения на бойца ММА Хизриева

Бойца ММА Тимура Хизриева могли попытаться проучить нападением, выразил мнение в беседе с NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, на это указывает то, что нападавшие взяли с собой не огнестрельное, а травматическое оружие.

Я считаю, нападение на Хизриева — никакая не бытовуха. Его ждали. Его ждали, его конкретно видели как объект нападения. Только если его, допустим, хотели убить, я не понимаю, почему они пошли с травматическим оружием. Из него убить можно, но вероятность будет не такая высокая, как, допустим, из летального оружия, из огнестрельного. Значит, хотели его просто проучить за какой-то поступок. Что-то он там совершил. Или хотели его предупредить о чем-то, — пояснил Игнатов.

Он также исключил версию о спонтанном нападении, подчеркнув, что действия злоумышленников были продуманы заранее. Криминалист отметил, что точную причину нападения может сказать только Хизриев.

То есть здесь, конечно, лучше всего знает за что на него напали сам Хизриев. Но то, что это нападение было не случайно, это однозначно. Никакие это не уличные хулиганства и никакие не спонтанные разборки. Здесь все было продумано, здесь его ждали. И здесь действовали целенаправленно в отношении именно конкретно его, — резюмировал Игнатов.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что за нападение на Хизриева разыскивают 29-летнего Марселя Алиева из Махачкалы. По его данным, подозреваемый также пытался выступать в ММА в Дагестане. Отмечается, что бойцы были знакомы и давно конфликтовали.