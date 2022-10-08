СК возбудил уголовное дело из-за ЧП на Крымском мосту

Фото: Алена Попова/ТАСС

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи со взрывом на Крымском мосту. Согласно имеющейся информации, утром 8 октября на транспортном объекте произошел взрыв грузовика, следом зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В СК указали, что в результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.

Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в связи с происшествием на Крымском мосту. <...> Следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления, — говорится в сообщении.

По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты Главного управления криминалистики СК России.

Возгорание на одном из участков Крымского моста произошло около шести часов утра 8 октября: по предварительной информации, на мосту произошел подрыв грузовика. В связи с инцидентом движение по мосту было перекрыто. Власти готовят запуск паромной переправы через пролив, а пока для водителей разворачивают пункты обогрева.

Президент России Владимир Путин после ЧП поручил создать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего. Отмечается, что доклады по этому вопросу должны предоставить премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин, а также выехавшие на место инцидента глава МЧС Александр Куренков и глава Минтранса Виталий Савельев.