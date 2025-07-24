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24 июля 2025 в 04:20

В Госдуме раскрыли, какие льготы положены бездетным семьям

Депутат Чаплин: бездетные семьи имеют право на ЭКО по полису ОМС

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бездетные семьи могут получить субсидии на жилье и экстракорпоральное оплодотворение по полису обязательного медицинского страхования, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, такие меры поддержки особенно актуальны для молодых пар, которые только начинают совместную жизнь.

Существует целый ряд льгот и субсидий, доступных для бездетных пар, особенно для молодых супругов. Одной из значимых мер поддержки является программа «Молодая семья», которая позволяет супругам в возрасте до 35 лет получить субсидию в размере не менее 30% стоимости жилья. Для медицинской поддержки бездетных пар доступна программа ЭКО по полису ОМС. Это важная социальная гарантия для пар, столкнувшихся с проблемами бесплодия. Процедура проводится бесплатно по направлению врача после необходимых обследований, — пояснил Чаплин.

Кроме того, он отметил, что бездетные пары могут воспользоваться имущественным налоговым вычетом, который позволяет вернуть в сумме до 520 тысяч рублей. По его словам, в некоторых регионах действуют дополнительные меры поддержки, такие как свадебные гранты и выплаты на ипотеку.

Бездетные супруги могут воспользоваться имущественным налоговым вычетом при покупке жилья, причем каждый из них имеет право на возврат налога с суммы до двух миллионов рублей. Это означает, что семья в целом может получить до 520 тысяч рублей. В ряде субъектов Федерации действуют уникальные инициативы. Например, в Татарстане молодожены могут получить грант в размере 100 тысяч рублей на организацию свадьбы, а в Чувашии и на Сахалине предусмотрены выплаты на погашение ипотеки, — резюмировал Чаплин.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что материнский капитал следует удваивать в случаях, когда второй ребенок появился на свет в короткий срок. По его словам, между рождением первого и второго малыша должно проходить не больше трех лет.

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