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24 июля 2025 в 03:00

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 24 июля, букет пыльцы

Пыльца на 24 июля 2025 года Пыльца на 24 июля 2025 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместе с солнцем в Москву возвращаются аллергены. Уровень пыльцы сейчас сильно вырос по сравнению с предыдущими днями — рассказываем, чего ждать.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в четверг начинает меняться в сторону более теплой и сухой. Утром возможен короткий дождь, но в остальное время ожидается переменная облачность. Вечером даже будет ясно. Температура поднимется до +26 °C, ветер слабый. Это создает условия для активного пыления.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 24 июля

С приходом солнечной погоды сорные травы вновь становятся главными аллергенами. Полынь резко усилила свое присутствие: уровень ее пыльцы в воздухе стал высоким — от 101 до 1000 единиц на кубометр. У аллергиков все чаще появляются жалобы на чихание, першение и зуд, особенно в утренние и вечерние часы.

Маревых трав в воздухе пока немного — их пыльца сегодня остается на низком уровне, но других сорных становится все больше: их концентрация может доходить до 100 единиц, особенно в районах с большим количеством растительности.

Удивительно, но злаки снова активизировались, несмотря на то что фаза цветения уже подходит к концу. Концентрация их пыльцы превышает 1000 единиц, что считается очень высоким уровнем. Вероятно, виноваты в этом участки с позднецветущими видами и жара, которая стимулирует повторное пыление.

Плесневые грибки по-прежнему не сдают позиций. Альтернарии стало заметно больше, чем на прошлой неделе, — влажные дни дали импульс росту. Кладоспориума в воздухе более 1000 единиц — это очень высокий показатель, особенно опасный для людей с заболеваниями дыхательных путей.

Солнце и тепло, пришедшие на смену дождям, вернули в воздух целый букет пыльцы и спор. Аллергикам стоит быть начеку: избегать длительных прогулок, особенно утром и вечером, проветривать помещения с осторожностью и не забывать о масках и препаратах.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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