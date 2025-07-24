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24 июля 2025 в 02:56

«Встал на защиту Родины»: в зоне СВО погиб мастер спорта из Курска

Мастер спорта Катунин погиб в зоне СВО

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мастер спорта, призер всероссийских легкоатлетических соревнований Евгений Катунин из Курска погиб в зоне СВО, сообщила пресс-служба регионального Министерства физической культуры и спорта. Уточняется, что мужчина остается действующим рекордсменом Курской области в беге на 110 метров с барьерами.

В 2021-м ему было присвоено звание мастера спорта России, а в 2022 году через несколько месяцев после начала СВО Евгений решил встать на защиту Родины. Погиб на Донбассе. Соболезнуем родным и близким, — отметили авторы публикации.

Ранее участник военной операции на Украине, педагог и выпускник образовательных программ президентской платформы «Россия — страна возможностей» Геннадий Старунов погиб в зоне СВО при исполнении воинского долга. Генеральный директор РСВ, ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин напомнил, что в мае этого года Старунов лично общался с президентом России Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета РСВ, где представил свою социальную инициативу. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

До этого глава государства присвоил павшему в боях за Мариуполь в 2022 году сержанту ВС РФ Радиславу Хугаеву звание Героя России посмертно. Он получил эту награду за мужество и героизм, проявленные в ходе боевых действий.

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