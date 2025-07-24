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24 июля 2025 в 03:33

В Одессе раздались взрывы

МЧС Украины МЧС Украины Фото: Социальные сети

Взрывы раздались в Одессе на юге Украины, сообщил мэр города Геннадий Труханов в Telegram-канале. По его словам, хлопки произошли в Пересыпском и Приморском районах города.

В настоящее время, как следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Одесской и ряде других областей Украины объявлена воздушная тревога. Другие подробности не уточняются.

Также журналисты информировали, что киевский военный завод «Артем», выпускающий ракеты класса «воздух — воздух» и оборудование для авиации, получил серьезные повреждения в результате ночных ударов. Объект находится рядом со станцией метро «Лукьяновская», вблизи центра украинской столицы. Минобороны РФ информацию не комментировало.

До этого стало известно, что в Киеве произошли взрывы. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в городе, а также в ряде областей Украины звучала воздушная тревога. Местные власти не комментировали эту информацию. Точное место взрывов не уточнялось.

Ранее мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале заявлял, что в Соломенском районе Киева загорелись склады. Украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе.

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