В Дагестане объявили угрозу атаки БПЛА

В Дагестане объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. В ведомстве предупредили о возможных перебоях мобильного интернета в республике. Там призвали местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам, а также найти укрытие, будучи на улице или в авто.

Опасность атаки БПЛА на территории Республики Дагестан с 20:30 [мск]. По возможности оставайтесь дома! — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в период с 11:00 до 14:00 сбили 10 украинских беспилотников на территории России. По данным военного ведомства, восемь дронов были уничтожены над Белгородской областью, еще два — над Краснодарским краем.

До этого в военном ведомстве информировали, что российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 268 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в зоне военной операции на Украине. Также были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы.