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23 июля 2025 в 08:10

Сосиски на терку — и вкуснота готова: от этих сочных булочек не оторваться

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сочные булочки с тертыми сосисками — это быстрый и вкусный вариант перекуса или завтрака. Необычный способ приготовления с натертыми сосисками делает начинку особенно нежной и ароматной. Хрустящее слоеное тесто в сочетании с расплавленным сыром понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

  • слоеное дрожжевое тесто — 250 г;
  • сосиски — 2 шт.;
  • сыр — 80 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • сливочное масло — 20 г.

Приготовление:

  1. Раскатайте тесто толщиной 3-4 мм.
  2. Натрите сосиски и сыр, смешайте.
  3. Распределите начинку по тесту, сверните рулетом.
  4. Нарежьте на 6 частей, выложите на противень.
  5. Смажьте яйцом, выпекайте 15–20 минут при 200 °C.
  6. Готовые булочки смажьте маслом.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
сосиски
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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