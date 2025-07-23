Сосиски на терку — и вкуснота готова: от этих сочных булочек не оторваться

Сочные булочки с тертыми сосисками — это быстрый и вкусный вариант перекуса или завтрака. Необычный способ приготовления с натертыми сосисками делает начинку особенно нежной и ароматной. Хрустящее слоеное тесто в сочетании с расплавленным сыром понравится и детям, и взрослым.
Ингредиенты:
- слоеное дрожжевое тесто — 250 г;
- сосиски — 2 шт.;
- сыр — 80 г;
- яйцо — 1 шт.;
- сливочное масло — 20 г.
Приготовление:
- Раскатайте тесто толщиной 3-4 мм.
- Натрите сосиски и сыр, смешайте.
- Распределите начинку по тесту, сверните рулетом.
- Нарежьте на 6 частей, выложите на противень.
- Смажьте яйцом, выпекайте 15–20 минут при 200 °C.
- Готовые булочки смажьте маслом.
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