Сосиски на терку — и вкуснота готова: от этих сочных булочек не оторваться

Сосиски на терку — и вкуснота готова: от этих сочных булочек не оторваться

Сочные булочки с тертыми сосисками — это быстрый и вкусный вариант перекуса или завтрака. Необычный способ приготовления с натертыми сосисками делает начинку особенно нежной и ароматной. Хрустящее слоеное тесто в сочетании с расплавленным сыром понравится и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

слоеное дрожжевое тесто — 250 г;

сосиски — 2 шт.;

сыр — 80 г;

яйцо — 1 шт.;

сливочное масло — 20 г.

Приготовление:

Раскатайте тесто толщиной 3-4 мм. Натрите сосиски и сыр, смешайте. Распределите начинку по тесту, сверните рулетом. Нарежьте на 6 частей, выложите на противень. Смажьте яйцом, выпекайте 15–20 минут при 200 °C. Готовые булочки смажьте маслом.

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