Творожные булочки с яблоками: простой рецепт вкуснейшей выпечки! Если надоели традиционные творожные блюда, эти булочки станут вкусным открытием. Они сочетают в себе нежность творога, сочную сладость яблок и приятную рассыпчатую текстуру. Идеальный вариант для семейного чаепития — ароматные, легкие и очень аппетитные.

Ингредиенты

Творог — 360 г

Мука пшеничная — 100 г

Яблоки — 2 шт. (200–220 г)

Яйцо — 1 шт.

Масло сливочное — 30 г

Сахар — 1–2 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Миндальные лепестки — для посыпки (по желанию)

Приготовление

Разомните творог с яйцом, мягким или растопленным сливочным маслом и сахаром до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и тщательно перемешайте. Яблоки очистите от сердцевины и мелко нарежьте кубиком, добавьте в творожное тесто и аккуратно вмешайте. Сформируйте из теста небольшие круглые булочки и выложите их на противень, застеленный пергаментом. При желании сверху посыпьте булочки миндальными лепестками. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте булочки 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте к столу немного остывшими, с чаем или молоком. Приятного аппетита!

