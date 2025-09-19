«Интервидение-2025»
Творожные булочки с яблоками: простой рецепт вкуснейшей выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные булочки с яблоками: простой рецепт вкуснейшей выпечки! Если надоели традиционные творожные блюда, эти булочки станут вкусным открытием. Они сочетают в себе нежность творога, сочную сладость яблок и приятную рассыпчатую текстуру. Идеальный вариант для семейного чаепития — ароматные, легкие и очень аппетитные.

Ингредиенты

  • Творог — 360 г
  • Мука пшеничная — 100 г
  • Яблоки — 2 шт. (200–220 г)
  • Яйцо — 1 шт.
  • Масло сливочное — 30 г
  • Сахар — 1–2 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Миндальные лепестки — для посыпки (по желанию)

Приготовление

  1. Разомните творог с яйцом, мягким или растопленным сливочным маслом и сахаром до однородности. Всыпьте муку с разрыхлителем и тщательно перемешайте. Яблоки очистите от сердцевины и мелко нарежьте кубиком, добавьте в творожное тесто и аккуратно вмешайте. Сформируйте из теста небольшие круглые булочки и выложите их на противень, застеленный пергаментом.
  2. При желании сверху посыпьте булочки миндальными лепестками. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте булочки 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте к столу немного остывшими, с чаем или молоком. Приятного аппетита!

Ранее мы готовили печенье «Творожные ушки» — вкус из детства! Аромат выпечки на весь дом.

