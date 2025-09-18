Творожные завитушки с маком — вкуснее круассанов: простой рецепт к чаю или кофе

Творожные завитушки с маком — вкуснее круассанов: простой рецепт к чаю или кофе

Творожные завитушки с маком: простой рецепт к чаю или кофе! Невероятно нежное, рассыпчатое и ароматное печенье, которое тает во рту! Идеальный вариант к чаю или кофе для уютных посиделок. Готовится просто, а результат впечатляет — хрустящие сахарные краешки и мягкая творожная серединка.

Ингредиенты

Творог — 300 г

Масло сливочное — 150 г

Мука — 200–230 г

Сахар — 150 г (часть для посыпки)

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.

Соль — щепотка

Мак — 2–3 ст. л.

Приготовление

Размягчённое сливочное масло разотрите с творогом вилкой или перетрите через сито до однородной массы. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Быстро замесите мягкое, слегка липкое тесто. Не переусердствуйте с мукой! Разделите тесто на 2 части. Каждую часть раскатайте в круг толщиной около 3–4 мм. Щедро посыпьте поверхность сахаром и маком, слегка прижмите рукой. Разрежьте круг на 8–10 сегментов, как пиццу. Каждый сегмент сверните от широкого края к узкому, формируя аккуратный круассан. Обмакните верхнюю часть каждого круассана в сахар. Разложите печенье на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть на противне — печенье станет более хрустящим. Приятного чаепития!

