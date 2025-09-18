Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 15:00

Творожные завитушки с маком — вкуснее круассанов: простой рецепт к чаю или кофе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные завитушки с маком: простой рецепт к чаю или кофе! Невероятно нежное, рассыпчатое и ароматное печенье, которое тает во рту! Идеальный вариант к чаю или кофе для уютных посиделок. Готовится просто, а результат впечатляет — хрустящие сахарные краешки и мягкая творожная серединка.

Ингредиенты

  • Творог — 300 г
  • Масло сливочное — 150 г
  • Мука — 200–230 г
  • Сахар — 150 г (часть для посыпки)
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Мак — 2–3 ст. л.

Приготовление

  1. Размягчённое сливочное масло разотрите с творогом вилкой или перетрите через сито до однородной массы. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Быстро замесите мягкое, слегка липкое тесто. Не переусердствуйте с мукой! Разделите тесто на 2 части. Каждую часть раскатайте в круг толщиной около 3–4 мм. Щедро посыпьте поверхность сахаром и маком, слегка прижмите рукой.
  2. Разрежьте круг на 8–10 сегментов, как пиццу. Каждый сегмент сверните от широкого края к узкому, формируя аккуратный круассан. Обмакните верхнюю часть каждого круассана в сахар. Разложите печенье на противне, застеленном пергаментом. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Дайте немного остыть на противне — печенье станет более хрустящим. Приятного чаепития!

Ранее мы готовили творожные палочки — вкусно на завтрак! Быстрее сырников и оладий.

творог
десерты
тесто
сырники
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп объяснил, почему не просит Путина о прекращении огня на Украине
Зеленский угрожает «погрузить Россию во тьму»: у Москвы готов жесткий ответ
Угрозу цунами объявили на Камчатке после землетрясения
Появились кадры землетрясения
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.