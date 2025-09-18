Идеальный завтрак: воздушные сочники с творогом, которые покорят всю семью

Сочники с творогом — это нежное и воздушное лакомство, которое идеально подходит для завтрака или полдника. Рисовое тесто получается особенно нежным и хорошо сочетается с сочной творожной начинкой. Это блюдо порадует как взрослых, так и детей своей легкостью и прекрасным вкусом.

Для приготовления теста смешивают 150 г рисовой муки, 1 яйцо, 50 г натурального йогурта, подсластитель по вкусу и половину чайной ложки разрыхлителя. Тесто должно получиться эластичным и не липнуть к рукам. Его убирают в холодильник на 20–30 минут. Для начинки смешивают 200 г творога, 50 г йогурта, ванилин и подсластитель. Охлажденное тесто раскатывают, вырезают кружочки с помощью стакана, на одну половину выкладывают начинку и накрывают второй половинкой. Сверху сочники смазывают взбитым желтком для золотистой корочки. Выпекают в разогретой до 180 градусов духовке 20–25 минут. Готовые сочники получаются румяными, с нежным творожным вкусом и легкой кислинкой от йогурта. Они хорошо хранятся в холодильнике и могут быть разогреты на следующий день.

Ранее также сообщалось о рецепте сыра для роллов. Эта «Филадельфия» готовится легко, быстро, а результат порадует вкусом.