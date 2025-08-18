Творожник с фруктами без выпечки! Вкусный рецепт для похудения! Этот восхитительный десерт сочетает в себе пользу и потрясающий вкус. Всего 74,5 ккал на 100 граммов — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от сладкого. Нежная творожная основа с сочными фруктами — настоящее удовольствие без угрызений совести!

Ингредиенты

Творог обезжиренный — 500 г

Йогурт натуральный — 300 г

Желатин — 30 г

Фрукты/ягоды (клубника, банан) — около 200 г

Сахар или сахарозаменитель — по вкусу

Приготовление

Творог смешиваем со стевией до однородности. На дно формы выкладываем нарезанные фрукты. Желатин готовим по инструкции, смешиваем с творогом и йогуртом. Заливаем фрукты творожной массой и отправляем в холодильник на 1–2 часа. Перед подачей украшаем свежими ягодами.

