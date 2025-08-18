Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 16:00

Творожник с фруктами без выпечки! Вкусный рецепт для похудения

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожник с фруктами без выпечки! Вкусный рецепт для похудения! Этот восхитительный десерт сочетает в себе пользу и потрясающий вкус. Всего 74,5 ккал на 100 граммов — идеальный вариант для тех, кто следит за фигурой, но не хочет отказываться от сладкого. Нежная творожная основа с сочными фруктами — настоящее удовольствие без угрызений совести!

Ингредиенты

  • Творог обезжиренный — 500 г
  • Йогурт натуральный — 300 г
  • Желатин — 30 г
  • Фрукты/ягоды (клубника, банан) — около 200 г
  • Сахар или сахарозаменитель — по вкусу

Приготовление

  1. Творог смешиваем со стевией до однородности. На дно формы выкладываем нарезанные фрукты. Желатин готовим по инструкции, смешиваем с творогом и йогуртом.
  2. Заливаем фрукты творожной массой и отправляем в холодильник на 1–2 часа. Перед подачей украшаем свежими ягодами.

Ранее мы готовили вкуснейшие яблочные слойки «Вертушки»! Приготовите один раз и влюбитесь.

творог
желатин
десерты
торт
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губерниев назвал коллегу непечатными словами за фразу о женщинах в футболе
«Зеленскому плевать»: раскрыто, какое мнение Трампа проигнорирует Киев
В Национальном автомобильном союзе призвали запретить часть номерных знаков
«Будет на успокоительных»: Рогов о встрече Трампа и Зеленского
Не берем гадость из магазина, а готовим консервированный горошек дома
Травма детства, апельсины и нож: как интернат превратил сироту в убийцу
Путин подчеркнул роль Бразилии в группе мира по Украине
Мэр города подарил директору детсада таракана
Россия поучаствует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске
«Зеленского загнали как крысу». Почему Киев не в состоянии вести переговоры
Суд огласил приговор по делу о взрыве авто экс-офицера СБУ
Экс-депутат Рады заявил, что Трамп вынесет Зеленскому «смертный приговор»
Как меняется рынок топлива в регионах: от тендеров до прямых контрактов
Стало известно о модернизации системы контроля ЖКХ в Подмосковье
Двух футболистов молодежки «Рубина» заподозрили в изнасиловании
Диетолог раскрыла незаменимый продукт для сердца и сосудов
Россияне стали активно обращаться за кредитками
«Это грязно»: имам пристыдил официантов, обслуживающих женщин
Ревнивый убийца устроил огненную катастрофу в попытке сжечь тело подружки
«Пусть отправляются домой»: депутат о судьбе не принятых в школы мигрантов
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.