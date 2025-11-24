День матери
24 ноября 2025 в 15:01

Творог из детского сада — секрет нежности и воздушности: как манка и простые ингредиенты превращают его в любимый десерт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мягкий, слегка сладкий творог из детства знаком каждому, но его уникальная текстура — не магия, а правильная технология. Секрет кроется в добавках и тщательной подготовке: они превращают обычный творог в воздушную запеканку или крем, который тает во рту. Такой десерт можно легко повторить дома, и он сразу возвращает воспоминания о детских садах.

Главный ингредиент — манная крупа, которая делает массу однородной и слегка плотной. Яйцо скрепляет и делает вкус сливочным, а сливочное масло придает шелковистость. Сахар добавляют немного, чтобы сладость была легкой, иногда используют ваниль или щепотку соли.

Творог средней жирности (около 5%) лучше держит форму. Массу тщательно перетирают, дают манке набухнуть, запекают при 180 градусах, а за пять минут до конца смазывают сметаной для румяной корочки. Подают с фруктовым соусом или просто со сметаной — и вкус детства готов.

Ранее сообщалось, что этот нежный напиток с кремовым вкусом и карамельным оттенком — не просто вкусное лакомство. Ряженка, приготовленная из топленого молока, является настоящим эликсиром здоровья, который наши бабушки использовали для силы и красоты. Ее уникальность в особой технологии и живительных бактериях, которые творят чудеса.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
М. Макарова
