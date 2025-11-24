Идеальный люля-кебаб без компромиссов: секреты фарша, которые не позволят ему слететь с шампура и сохранят сочность

Люля-кебаб — это не просто жареное мясо на шампуре, а настоящий кулинарный ритуал. Малейшая ошибка с фаршем превращает его в обычную котлету, а правильная техника превращает даже домашнюю кухню в маленький кавказский ресторан. Секрет успеха кроется в простых, но строгих правилах: соль, ледяной фарш и правильная отбивка.

Мясо смешивают с луком и специями, тщательно отбивают руками 15 минут до вязкости. Соль — 1,5% от массы — делает фарш пластичным за счет миозина. Жирность важна: 80% мяса и 20% жира обеспечивают сочность, а лук выделяет сок и делает фарш эластичным.

Шампур должен быть плоским и широким, а фарш нанести мокрыми руками, равномерно, чтобы не образовывались тонкие места. Перед жаркой фарш охлаждают, а готовят на сильном огне — тогда люля-кебаб держится идеально и радует ароматом и текстурой.

