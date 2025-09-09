Тушеная капуста как из русской печи: никто не уйдет из-за стола голодным

Ароматная тушеная капуста в горшочках — это блюдо, наполненное вкусом и ароматами. Это нежная, тающая текстура, насыщенный вкус с легкой сладостью моркови, пикантностью томатов и нотками душистого перца.

Для приготовления нашинкуйте 500 г белокочанной капусты, нарежьте 1 луковицу, натрите 1 морковь. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости, добавьте капусту, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист и немного воды. Тушите под крышкой 15 минут. Разложите капусту по глиняным горшочкам, добавьте по 1-2 ст. л. сметаны и немного воды. Накройте крышками и тушите в духовке при 180 °C 40–50 минут. Так получится тушеная капуста как из русской печи.

Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина, оно сытное, полезное и невероятно вкусное! Его уплетают только так — никто не уйдет из-за стола голодным.

