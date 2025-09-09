Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 15:01

Тушеная капуста как из русской печи: никто не уйдет из-за стола голодным

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматная тушеная капуста в горшочках — это блюдо, наполненное вкусом и ароматами. Это нежная, тающая текстура, насыщенный вкус с легкой сладостью моркови, пикантностью томатов и нотками душистого перца.

Для приготовления нашинкуйте 500 г белокочанной капусты, нарежьте 1 луковицу, натрите 1 морковь. Обжарьте лук и морковь на растительном масле до мягкости, добавьте капусту, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, лавровый лист и немного воды. Тушите под крышкой 15 минут. Разложите капусту по глиняным горшочкам, добавьте по 1-2 ст. л. сметаны и немного воды. Накройте крышками и тушите в духовке при 180 °C 40–50 минут. Так получится тушеная капуста как из русской печи.

Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина, оно сытное, полезное и невероятно вкусное! Его уплетают только так — никто не уйдет из-за стола голодным.

Ранее стало известно, как приготовить ужин за 20 минут в одной сковороде — гречка с курицей в сырном соусе.

капуста
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасателям из других стран могут дать право на пенсии в России
Россиянам назвали лучшие страны для отдыха осенью
Лавров назвал Шмидта самозванцем, который олицетворяет политику Запада
Лавров жестко высказался об обвинениях ЕС в атаке на самолет фон дер Ляйен
Граждан Непала призвали проявить сдержанность
Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов
Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта
Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента
Знойная духота и жара до +27? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Известия»: военного блогера Алехина подозревают в отмывании денег
Банк не хочет возвращать деньги: какие причины, что делать
Жена бывшего премьера Непала стала жертвой массовых протестов
Экономист рассказал, как повысить пенсии в России
Раскрыто количество российских туристов, находящихся в Непале
Стало известно, почему перелет в Сочи стоит как в Пекин
Назван топ-5 стран, граждане которых едут отдыхать в Россию
Россиянам в Непале дали один совет
Раскрыты подробности последних дней жизни выпавшего из окна врача скорой
В Госдуму внесли законопроект о запрете въезда семей трудовых мигрантов
«Медаль Олимпиады — навсегда»: Елистратов о непопадании в квалификацию ОИ
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.