05 октября 2025 в 14:00

Турецкий суп «Ишкембе» по старинному рецепту. Аромат чеснока и лимона — это нечто!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите по-настоящему понять турецкую кухню, обязательно попробуйте суп «Ишкембе»! Это блюдо с характером, которое либо обожают, либо не понимают, но равнодушным оно не оставляет никого. Его история уходит корнями в Османскую империю, и сегодня он остается культовым ночным блюдом, которое прекрасно восстанавливает силы. Да, его готовят из требухи, но не пугайтесь! При правильном приготовлении это нежный, ароматный и очень согревающий суп. Многие турки уверены, что это лучшее средство от похмелья и простуды. Его насыщенный вкус с чесночно-уксусной ноткой — это настоящий взрыв ощущений!

Для классического рецепта вам понадобится: 1 кг говяжьего рубца (требухи), 1 литр куриного или говяжьего бульона, 2 столовые ложки сливочного масла, 2 столовые ложки муки, 2 яичных желтка, сок половины лимона, 4 зубчика чеснока, 1 чайная ложка красного молотого перца, соль и молотый черный перец по вкусу. Рубец тщательно промойте и отварите в подсоленной воде около 3–4 часов до мягкости. Готовый рубец нарежьте тонкой соломкой. В кастрюле растопите сливочное масло, добавьте муку и обжарьте до золотистого цвета. Постепенно влейте бульон, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки. Добавьте нарезанный рубец и варите на медленном огне 15–20 минут. В отдельной миске взбейте яичные желтки с лимонным соком. Понемногу введите в суп 2–3 половника бульона, интенсивно помешивая, чтобы яйца не свернулись. Затем верните эту смесь в кастрюлю. Подавайте суп горячим, обильно посыпав измельченным чесноком и красным перцем. По традиции к нему отдельно подают лимонные дольки и уксус.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

