05 октября 2025 в 13:00

Суп с галушками и курочкой — простейшее блюдо. Готовим по проверенному бабушкиному рецепту

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп с галушками и курочкой — простейшее блюдо. Готовим по проверенному бабушкиному рецепту. Этот нежный и ароматный суп порадует вас мягкими, тающими во рту галушками. Благодаря сытной куриной основе и душистой поджарке, блюдо получается насыщенным, домашним и невероятно вкусным.

Ингредиенты

  • Курица — 600 г
  • Картофель — 3-4 шт.
  • Вода — 2,5-3 л.

Для галушек

  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 2 ст. л.
  • Мука — 3-4 ст. л.
  • Соль — по вкусу

Для поджарки

  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1-2 шт.
  • Масло растительное — 15-20 мл
  • Укроп и петрушка — по пучку
  • Лавровый лист — 2-3 шт.

Приготовление

  1. Курицу отварить в указанном количестве воды до готовности, затем вынуть и разобрать на кусочки. В кипящий бульон добавить нарезанный кубиками картофель. Пока картофель варится, приготовить галушки: яйца смешать со сметаной и солью, тщательно перемешать до однородности, затем постепенно ввести муку, вымешивая густое тесто.
  2. Для поджарки лук и морковь мелко нарезать и пассеровать на растительном масле до мягкости. Когда картофель будет почти готов, сформировать чайной ложкой галушки и опустить их в кипящий суп. Добавить в кастрюлю поджарку, нарезанную зелень и лавровый лист. Варить всё вместе около 5 минут до всплытия галушек.

Ранее мы готовили грибной суп в грузинском стиле. Простой рецепт для осеннего обеда.

