Суп с галушками и курочкой — простейшее блюдо. Готовим по проверенному бабушкиному рецепту. Этот нежный и ароматный суп порадует вас мягкими, тающими во рту галушками. Благодаря сытной куриной основе и душистой поджарке, блюдо получается насыщенным, домашним и невероятно вкусным.
Ингредиенты
- Курица — 600 г
- Картофель — 3-4 шт.
- Вода — 2,5-3 л.
Для галушек
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Мука — 3-4 ст. л.
- Соль — по вкусу
Для поджарки
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1-2 шт.
- Масло растительное — 15-20 мл
- Укроп и петрушка — по пучку
- Лавровый лист — 2-3 шт.
Приготовление
- Курицу отварить в указанном количестве воды до готовности, затем вынуть и разобрать на кусочки. В кипящий бульон добавить нарезанный кубиками картофель. Пока картофель варится, приготовить галушки: яйца смешать со сметаной и солью, тщательно перемешать до однородности, затем постепенно ввести муку, вымешивая густое тесто.
- Для поджарки лук и морковь мелко нарезать и пассеровать на растительном масле до мягкости. Когда картофель будет почти готов, сформировать чайной ложкой галушки и опустить их в кипящий суп. Добавить в кастрюлю поджарку, нарезанную зелень и лавровый лист. Варить всё вместе около 5 минут до всплытия галушек.
