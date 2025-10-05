Суп с галушками и курочкой — простейшее блюдо. Готовим по проверенному бабушкиному рецепту

Суп с галушками и курочкой — простейшее блюдо. Готовим по проверенному бабушкиному рецепту

Суп с галушками и курочкой — простейшее блюдо. Готовим по проверенному бабушкиному рецепту. Этот нежный и ароматный суп порадует вас мягкими, тающими во рту галушками. Благодаря сытной куриной основе и душистой поджарке, блюдо получается насыщенным, домашним и невероятно вкусным.

Ингредиенты

Курица — 600 г

Картофель — 3-4 шт.

Вода — 2,5-3 л.

Для галушек

Яйца — 2 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Мука — 3-4 ст. л.

Соль — по вкусу

Для поджарки

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1-2 шт.

Масло растительное — 15-20 мл

Укроп и петрушка — по пучку

Лавровый лист — 2-3 шт.

Приготовление

Курицу отварить в указанном количестве воды до готовности, затем вынуть и разобрать на кусочки. В кипящий бульон добавить нарезанный кубиками картофель. Пока картофель варится, приготовить галушки: яйца смешать со сметаной и солью, тщательно перемешать до однородности, затем постепенно ввести муку, вымешивая густое тесто. Для поджарки лук и морковь мелко нарезать и пассеровать на растительном масле до мягкости. Когда картофель будет почти готов, сформировать чайной ложкой галушки и опустить их в кипящий суп. Добавить в кастрюлю поджарку, нарезанную зелень и лавровый лист. Варить всё вместе около 5 минут до всплытия галушек.

