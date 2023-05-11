Тренер назвала идеальные упражнения в разное время суток Тренер Волынкина назвала идеальное время суток для похода в тренажерный зал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В разное время суток организм ведет себя по-разному, поэтому подходящее время для тренировок каждый человек выбирает самостоятельно, рассказала NEWS.ru спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина. По ее словам, утром температура тела ниже, поэтому необходимо больше времени для разогрева мышц. В 07:00–08:00 лучше выбрать кардио, а в обеденное время до 19:00 подойдут силовые нагрузки в тренажерном зале.

Если мы занимаемся в семь-восемь утра, не рекомендуется заниматься силовыми тренировками, лучше выбрать кардио. Если нет другого времени для силовой нагрузки, в этом случае нужно сделать хорошую растяжку и разминку для разогрева мышц. В обеденное время до 14:00 организм вырабатывает много адреналина, и температура тела достаточно высокая. Мышцы разогреваются быстрее и выдерживают более интенсивную нагрузку. Это идеальное время для тех, кто хочет увеличить мышечную массу, — сказала Волынкина.

Тренер подчеркнула, что с 16:00 до 19:00 человек остается довольно активным, поэтому это время подходит для занятий в тренажерном зале. Однако после 19:00 тело начинает расслабляться, и спортивная активность должна быть более умеренной. Ранним вечером можно заниматься силовыми тренировками и спортивной ходьбой, а после семи вечера подойдут пилатес, йога, танцы и растяжка.

Ранее тренер рассказала, что для поддержания формы и отличного состояния к лету подойдут несколько эффективных упражнений. По словам Волынкиной, это отжимания, приседания и планка. Она отметила, что отжимания можно делать от пола, скамьи или с использованием стенки и ступеньки. Еще одним эффективным упражнением является планка, которая укрепляет все мышцы. При выполнении упражнения важно держать поясницу и пресс.