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09 июля 2025 в 16:18

Папа римский обозначил позицию по переговорам РФ и Украины в Ватикане

Папа римский подтвердил готовность Ватикана принять переговоры РФ и Украины

Папа римский Лев XIV Папа римский Лев XIV Фото: POOL/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Лев XIV подтвердил готовность Ватикана выступить площадкой для проведения мирных переговоров по урегулированию конфликта на Украине, следует из официального заявления секретариата Святого престола. Глава католической церкви заявил об этом в ходе приема украинского лидера Владимира Зеленского.

Святейший отец подтвердил свою готовность приветствовать представителей России и Украины на переговорах в Ватикане, — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Ватикан говорил о готовности вносить вклад в урегулирование конфликта на Украине. Вместе с тем пресс-служба Кремля сообщила, что Путин поговорил по телефону с папой римским Львом XIV.

Российский лидер сообщил понтифику о гуманитарных договоренностях, достигнутых на российско-украинских переговорах в Стамбуле. В ходе беседы Путин подчеркнул, что российская сторона принимает все возможные меры для воссоединения детей с родственниками. Стороны заявили о намерении продолжить контакты.

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