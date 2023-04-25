Названы эффективные упражнения для тренировок на свежем воздухе Тренер Волынкина назвала отжимания и планку идеальными упражнениями для тренировок на улице

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С наступлением теплой погоды в ряде российских регионов заработали зоны воркаута. Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина в беседе с NEWS.ru рассказала, что для поддержания формы и отличного состояния к лету подойдут несколько эффективных упражнений. По ее словам, это отжимания, приседания и планка. Тренер отметила, что отжимания можно делать от пола, скамьи или с использованием стенки и ступеньки.

Вариации выполнения упражнений очень много, зависит от уровня подготовки человека. Приседания важно выполнять, чтобы не нанести травму. Ноги должны быть на ширине плеч, спина ровная, голова смотрит вперед. Присед выполняется, не отрывая пятки от пола и обязательно садясь, как будто на стул, — отметила Волынкина.

Еще одним эффективным упражнением является планка, которая укрепляет все мышцы. При выполнении упражнения важно держать поясницу и пресс.

Планку можно выполнять на полу либо со скамьи. Можно на скамью ставить руки или ноги, — подчеркнула Волынкина.

Тренер добавила, что мужчинам будет полезно делать отжимания на брусьях. При выполнении упражнения важен упор на прямых руках, тело нужно наклонить вперед, а угол в локте в идеале должен составлять 90 градусов.

Ранее Волынкина рассказала, что при появлении жира на животе важно добавить больше активности, сидя на одной диете, нельзя решить эту проблему. По ее словам, убрать лишний вес помогут упражнения на руки и ноги, которые можно делать в зале, на улице и даже на отдыхе.