Тренер назвала простой способ избавиться от второго подбородка

Избавиться от второго подбородка помогут упражнения «черепашка» и «лев», заявила NEWS.ru доцент кафедры спортивных дисциплин факультета физической культуры и спорта Государственного университета просвещения Александра Сулим. По ее словам, комплекс необходимо выполнять ежедневно от 5 до 10 минут.

Комплекс упражнений от второго подбородка нужно выполнять 5–10 минут в день, сидя за столом или дома у зеркала. Удлинение шеи «черепашка»: сядьте прямо, плечи расслабьте, медленно выдвиньте голову вперед, как черепаха, затем потяните затылок назад, сохраняя подбородок параллельно полу, будто втягиваете его внутрь. Повторите 10–12 раз, не запрокидывая голову. Упражнение «лев»: откройте рот как можно шире, высуньте язык максимально вниз и вперед, глядя вверх, напрягите шею и удерживайте пять–восемь секунд, расслабьтесь и повторите пять раз, — сказала Сулим.

Она добавила, что всего в комплекс входят пять упражнений, третье из которых — «подбородок к потолку». Сулим объяснила, что необходимо запрокинуть голову назад и смотреть в потолок, потом поднять нижнюю челюсть вверх, будто для поцелуя, и продержать так 5–10 секунд. Она уточнила, что необходимо повторить 10 раз.

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«Сопротивление языком»: плотно прижмите язык к нёбу, одновременно с этим давите подбородком вниз, как будто сопротивляетесь языку, держите пять секунд, расслабьтесь, повторите 10 раз. Упражнение для сглаживания кожи «ладошка»: положите тыльную сторону ладони под подбородок, легкими, но уверенными движениями ведите вверх-вниз по шее 10 раз, то же самое — от центра подбородка к ушам 10 раз. Используйте крем или масло для лица, — добавила Сулим.

Она уточнила, что для избавления от второго подбородка или лишних килограммов недостаточно выполнять физические упражнения. По словам тренера, нужно правильно питаться и контролировать количество калорий, но избегать строгих диет.

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