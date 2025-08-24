Боль в женской спине и почему важны ноги? Советы топового эксперта по йоге

Как укрепить женскую спину и почему важны ноги и стопы? Делимся советами топового эксперта по йоге! Один из первых сертифицированных преподавателей йоги по методу Шри Б. К. С. Айенгара в России Елена Ульмасбаева поделилась профессиональным взглядом на укрепление спины. Имея более 30 лет преподавательского опыта, она пришла к выводу, что традиционные силовые упражнения для женщин часто неэффективны, так как не учитывают физиологических особенностей и не работают с причиной проблем.

Для укрепления спины принято давать упражнения, которые закачивают мышцы, но у женщин это не всегда дает устойчивые результаты, а главное — не работает с причиной проблемы, — уточняет эксперт.

Специалист указывает, что устойчивый результат достигается не через накачивание мышц, которое может усилить сколиоз, а через комплексный подход. Начинать укрепление спины необходимо с диагностики и исправления работы голеностопа, коленных и тазобедренных суставов, а также с формирования правильного положения таза и осанки. По мнению Ульмасбаевой, состояние поясницы напрямую зависит от того, как функционируют ноги.

Ульмасбаева, которая практикует йогу с 1984 года, рекомендует женщинам делать акцент на создании «компактности» таза и включении в работу конечностей, чтобы минимизировать нагрузку на поясницу и шею. Она также отмечает, что слабость мышц спины часто является следствием компрессии в других отделах позвоночника, поэтому начинать работу необходимо с разблокировки шеи. Сотни примеров ее учениц подтверждают, что такой подход позволяет укрепить спину в любом возрасте.

