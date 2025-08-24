Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 07:15

Боль в женской спине и почему важны ноги? Советы топового эксперта по йоге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как укрепить женскую спину и почему важны ноги и стопы? Делимся советами топового эксперта по йоге! Один из первых сертифицированных преподавателей йоги по методу Шри Б. К. С. Айенгара в России Елена Ульмасбаева поделилась профессиональным взглядом на укрепление спины. Имея более 30 лет преподавательского опыта, она пришла к выводу, что традиционные силовые упражнения для женщин часто неэффективны, так как не учитывают физиологических особенностей и не работают с причиной проблем.

Для укрепления спины принято давать упражнения, которые закачивают мышцы, но у женщин это не всегда дает устойчивые результаты, а главное — не работает с причиной проблемы, — уточняет эксперт.

Специалист указывает, что устойчивый результат достигается не через накачивание мышц, которое может усилить сколиоз, а через комплексный подход. Начинать укрепление спины необходимо с диагностики и исправления работы голеностопа, коленных и тазобедренных суставов, а также с формирования правильного положения таза и осанки. По мнению Ульмасбаевой, состояние поясницы напрямую зависит от того, как функционируют ноги.

Ульмасбаева, которая практикует йогу с 1984 года, рекомендует женщинам делать акцент на создании «компактности» таза и включении в работу конечностей, чтобы минимизировать нагрузку на поясницу и шею. Она также отмечает, что слабость мышц спины часто является следствием компрессии в других отделах позвоночника, поэтому начинать работу необходимо с разблокировки шеи. Сотни примеров ее учениц подтверждают, что такой подход позволяет укрепить спину в любом возрасте.

Ранее мы разбирались, сможет ли йога может вредить спине. Советы эксперта с 35-летним стажем.

йога
спина
упражнения
эксперты
боль
советы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, к чему еще причастен подозреваемый в подрыве «Северных потоков»
ВСУ попытались атаковать Россию почти сотней беспилотников
Артиллерия ВС России лишила ВСУ «глаз»
Синоптик рассказал, каким будет бархатный сезон на черноморском побережье
Мошенники придумали, как обмануть мужчин от имени Минобороны
Классический манник на кефире в духовке: воздушный, как облако!
Диверсионный провал ВСУ, бои под Купянском: новости СВО к утру 24 августа
Ответ РФ Западу. Что известно о российском мюзикле «Стив Джобс»
«Беспринципные»: Сальдо раскрыл, чем занимаются наемники в Херсоне
Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА
Брянский губернатор раскрыл последствия атаки беспилотников на регион
Российские силы сбили беспилотники в Ленинградской области
Автобус со школьниками перевернулся на полной скорости
Москвичам пообещали раннюю осень в августе
В Совфеде увидели риск создания комиссий по защите чести педагогов
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 24 августа
Суд Москвы запретил три Telegram-канала
Силы ПВО защитили Ленобласть от украинских дронов
Промышленное предприятие в Сызрани попало под удар
«Сидят с опущенными головами»: террористы «Крокуса» игнорируют потерпевших
Дальше
Самое популярное
Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Общество

Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.