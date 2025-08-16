Переговоры Путина и Трампа на Аляске
16 августа 2025

Неужели йога может вредить спине? Советы эксперта с 35-летним стажем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Неужели йога может вредить спине? Разбираем советы эксперта с 35-летним стажем. Опытный преподаватель йоги по методу Айенгара Елена Ульмасбаева предупреждает, что неправильная практика может усугубить проблемы с позвоночником. Специалист объясняет, почему стандартные комплексы иногда приносят больше вреда, чем пользы.

Главные ошибки — неправильно подобранная программа и некорректное выполнение асан. Например, популярный комплекс Сурья Намаскар с чередованием прогибов и наклонов может спровоцировать обострение болей в спине, если человеку он не подходит.

Программу следует составлять исходя из того, что за проблемы со спиной, какие причины. Например, ситуация, когда была травма и позвонки сместились, требует одной программы, а нарушение осанки, из-за которой создается некорректная нагрузка на поясницу, — другой. Эффект зависит не от позы, а от того, как она выполняется, — подчеркивает эксперт.

Особенно опасны для женщин неправильные прогибы, наклоны и позы стоя, создающие избыточную нагрузку на поясницу и шею.

Ульмасбаева отмечает, что при грамотном подходе даже скручивания, которых многие опасаются, способны значительно улучшить состояние спины. Ключ — индивидуальный подбор асан с учетом конкретных проблем: смещения позвонков требуют иного подхода, чем нарушения осанки.

