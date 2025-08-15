Томленые сердечки с грибами в соусе! Они понравятся всем

Томленые сердечки с грибами в соусе! Этот рецепт гарантирует мягкие сердечки и идеальный соус, который не сворачивается. Блюдо получается ароматным, с насыщенным вкусом, а грибы и мясо прекрасно дополняют друг друга.

Ингредиенты

Куриные сердечки — 400 г

Шампиньоны — 300 г

Лук — 1 шт

Чеснок — 1 зубчик

Растительное масло — 2 ст. л.

Сметана — 3–4 ст. л.

Розмарин — 2 веточки

Петрушка — по вкусу

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Лук и чеснок очистить, грибы протереть салфеткой, сердечки промыть и обсушить. Лук нарезать кубиками, грибы — пластинками. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук с грибами на среднем огне 5 минут. У сердечек срезать лишний жир, добавить к грибам, накрыть крышкой и тушить 10 минут. Положить розмарин и раздавленный чеснок, готовить ещё 5 минут. Сметану развести 3–4 ст. л. воды, посолить, поперчить, влить в сковороду и тушить 10 минут на слабом огне. Перед подачей удалить розмарин, добавить рубленую петрушку, дать настояться под крышкой 5–10 минут.

Приятного аппетита!

