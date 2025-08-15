Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Томленые сердечки с грибами в соусе! Они понравятся всем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Томленые сердечки с грибами в соусе! Этот рецепт гарантирует мягкие сердечки и идеальный соус, который не сворачивается. Блюдо получается ароматным, с насыщенным вкусом, а грибы и мясо прекрасно дополняют друг друга.

Ингредиенты

  • Куриные сердечки — 400 г
  • Шампиньоны — 300 г
  • Лук — 1 шт
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Растительное масло — 2 ст. л.
  • Сметана — 3–4 ст. л.
  • Розмарин — 2 веточки
  • Петрушка — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Лук и чеснок очистить, грибы протереть салфеткой, сердечки промыть и обсушить. Лук нарезать кубиками, грибы — пластинками. Разогреть масло на сковороде, обжарить лук с грибами на среднем огне 5 минут. У сердечек срезать лишний жир, добавить к грибам, накрыть крышкой и тушить 10 минут.
  2. Положить розмарин и раздавленный чеснок, готовить ещё 5 минут. Сметану развести 3–4 ст. л. воды, посолить, поперчить, влить в сковороду и тушить 10 минут на слабом огне. Перед подачей удалить розмарин, добавить рубленую петрушку, дать настояться под крышкой 5–10 минут.

Приятного аппетита!

Ранее мы готовили куриные котлеты с кабачком. Сочность в каждой котлетке!

грибы
мясо
сердечки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
