Томат не нужен? Кабачковая икра без пасты — рецепт на август

Томат не нужен? Кабачковая икра без пасты — рецепт на август

Кабачковая икра — классика летних заготовок, но не все знают, что томатную пасту можно смело исключить. Вместо нее — натуральные овощи, которые придают блюду насыщенный цвет и более «чистый» вкус.

Этот рецепт не только вкуснее традиционного, но и отлично подходит как для зимней консервации, так и для подачи к столу в тот же день.

Ингредиенты

Кабачки — 1 кг

Лук репчатый — 3 шт.

Помидоры — 4 шт.

Морковь — 3 шт.

Болгарский перец — 2 шт.

Подсолнечное масло — 1/2 стакана

Соль — по вкусу

Чеснок — 3 зубчика

Как готовить:

1. Подготовка овощей.

Очистите кабачки, морковь, лук и перец. Нарежьте на кусочки и сложите в кастрюлю. Добавьте воду и немного соли, доведите до кипения.

2. Тушим до мягкости.

Овощи должны стать мягкими. После этого слейте лишнюю жидкость и пропустите всё (вместе с томатами) через мясорубку.

3. Второй этап варки.

В овощную массу добавьте измельчённый чеснок, соль по вкусу и подсолнечное масло. Проварите всё около 20 минут на среднем огне, периодически помешивая.

4. Баланс вкуса.

Если томаты дали слишком сильную кислоту, добавьте немного сахара. Попробуйте и отрегулируйте вкус по своему желанию.

5. Закатка.

Горячую икру разложите по стерилизованным банкам, закатайте и переверните до полного остывания.

Совет: этот рецепт можно адаптировать под мультиварку или духовку, если хотите получить чуть более запечённый аромат.

Мечтаете сохранить летнюю свежесть огурцов до зимы? Этот рецепт маринования без стерилизации позволит наслаждаться хрустящими огурчиками, будто только что с грядки. Секрет — в особой заливке, которая сохраняет натуральный вкус и аромат.