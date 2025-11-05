Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 15:00

Только тыква и молоко. Готовлю самый вкусный десерт осени — очень необычный и простой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Представьте себе десерт, который тает во рту, оставляя нежное молочно-тыквенное облако с цитрусовыми нотками и тонким ароматом кокоса. Это не требует выпечки и сложных манипуляций, лишь немного времени и простых ингредиентов. Такой легкий и воздушный, что им можно наслаждаться без угрызений совести, а готовится он проще простого. Идеально для вечернего чаепития или чтобы побаловать близких необычным, но таким домашним лакомством.

Очистите 500 граммов сырой тыквы от кожуры и семян, нарежьте кубиками. Переложите тыкву в кастрюлю, залейте 400 миллилитрами молока, добавьте 120 граммов сахара и чайную ложку цедры апельсина. Доведите до кипения и варите на среднем огне около 15–20 минут до мягкости тыквы. Пока тыква варится, залейте 20 граммов быстрорастворимого желатина 60 миллилитрами холодной воды и оставьте набухать. Готовую тыкву с молоком пюрируйте блендером до однородности. Введите в теплую массу набухший желатин и тщательно перемешайте до полного растворения. Разлейте десерт по формочкам и уберите в холодильник на 3–4 часа до полного застывания. Перед подачей достаньте десерт из формочек и обваляйте со всех сторон в 30–40 граммах кокосовой стружки.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
