Только простокваша, мука и яйцо. Вылил в сковороду — и пышная лепешка сама просится в тарелку

В мире кулинарных чудес иногда самые простые рецепты дарят наибольшее удовольствие. Эта лепешка — яркое тому подтверждение. Всего три доступных ингредиента, ловко превращенные в тесто, и через несколько минут на вашей сковороде рождается настоящее чудо: высокая, ажурная и невероятно пышная лепешка. Она напоминает нечто среднее между гигантскими оладьями и воздушным блином, а ее золотистая корочка и нежный вкус делают ее идеальным компаньоном для утреннего чая или быстрого перекуса.

Для одной большой лепешки вам потребуется 200 мл простокваши (можно заменить кефиром), 1 яйцо, 5-6 столовых ложек муки, щепотка соли и соды, растительное масло для жарки. В глубокой миске слегка взбейте яйцо с солью. Добавьте простоквашу и соду, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку, постоянно помешивая, чтобы не было комков. Должно получиться тесто консистенции густой сметаны. Дайте ему постоять 5–7 минут. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и вылейте в нее все тесто. Накройте крышкой и жарьте на среднем огне около 5–7 минут, пока низ не подрумянится, а верх не «схватится». Затем аккуратно переверните лепешку с помощью широкой лопатки и обжарьте с другой стороны до золотистого цвета еще 3-4 минуты. Подавайте горячей, смазав сливочным маслом, или с вашим любимым вареньем, сметаной или сыром.

