18 января 2026 в 11:16

В России появилась мошенническая схема, связанная с совместными поездками

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В России появилась новая волна мошенничества в сфере совместных поездок, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Преступники, прикрываясь поиском попутчиков, обманывают пользователей, направляя им фишинговые ссылки.

Схема, активизировавшаяся в начале года, выглядит так: злоумышленники размещают в тематических чатах и сообществах объявления о поездке. Для прикрытия они намеренно выбирают маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов. После того как потенциальная жертва откликается, общение переводят в мессенджер. Там, под предлогом подтверждения бронирования или оплаты, пользователю присылают вредоносную ссылку. Цель — похищение персональных данных или средств с банковской карты.

Ранее в Москве 76-летняя женщина стала жертвой телефонных аферистов и лишилась личных сбережений и золотых запасов на общую сумму 2,9 млн рублей. Преступники действовали по классической схеме «содействия правоохранительным органам».

