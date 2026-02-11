Теперь гречка уходит килограммами: готовлю простые гречаники с фаршем — быстро и очень вкусно

Эти гречаники стали настоящим хитом на семейном столе. Блюдо выходит сытным, сочным и очень домашним. Подходит и для обеда, и для ужина, а добавку просят всегда — поэтому лучше сразу готовить двойную порцию.

Ингредиенты: фарш — 500 г, репчатый лук — 2 шт., гречка ядрица (сырая) — 1 стакан, яйцо — 1 шт., чеснок — по вкусу, растительное масло — для жарки, томатный соус — 300 г, соль — по вкусу, мука — для панировки, сухие специи — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление: гречку тщательно промывают и заливают горячей водой на 10–15 минут, затем воду сливают. Отваривать её не нужно. Лук и чеснок пропускают через мясорубку вместе с мясом или мелко измельчают ножом. Соединяют фарш, подготовленную гречку и яйцо, добавляют соль и специи, хорошо вымешивают массу до однородности. Из фарша формируют котлеты, обваливают их в муке и обжаривают на разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Отдельно обжаривают мелко нарезанный лук, вливают томатный соус, добавляют соль, немного сахара и специи, доводят до кипения. В готовый соус выкладывают гречаники, накрывают крышкой и тушат на слабом огне 25–30 минут.

