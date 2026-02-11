Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 февраля 2026 в 13:01

Теперь гречка уходит килограммами: готовлю простые гречаники с фаршем — быстро и очень вкусно

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти гречаники стали настоящим хитом на семейном столе. Блюдо выходит сытным, сочным и очень домашним. Подходит и для обеда, и для ужина, а добавку просят всегда — поэтому лучше сразу готовить двойную порцию.

Ингредиенты: фарш — 500 г, репчатый лук — 2 шт., гречка ядрица (сырая) — 1 стакан, яйцо — 1 шт., чеснок — по вкусу, растительное масло — для жарки, томатный соус — 300 г, соль — по вкусу, мука — для панировки, сухие специи — по вкусу, зелень — по желанию.

Приготовление: гречку тщательно промывают и заливают горячей водой на 10–15 минут, затем воду сливают. Отваривать её не нужно. Лук и чеснок пропускают через мясорубку вместе с мясом или мелко измельчают ножом. Соединяют фарш, подготовленную гречку и яйцо, добавляют соль и специи, хорошо вымешивают массу до однородности. Из фарша формируют котлеты, обваливают их в муке и обжаривают на разогретом масле с двух сторон до румяной корочки. Отдельно обжаривают мелко нарезанный лук, вливают томатный соус, добавляют соль, немного сахара и специи, доводят до кипения. В готовый соус выкладывают гречаники, накрывают крышкой и тушат на слабом огне 25–30 минут.

Ранее мы делились рецептом запеканки из любых макарон. Очень вкусный ужин за 10 минут. Без лишней возни — все сложили, поставили в духовку.

Проверено редакцией
Читайте также
Этот суп все просят с добавкой. Солянка «Бархатная» — простая, сытная и очень вкусная
Общество
Этот суп все просят с добавкой. Солянка «Бархатная» — простая, сытная и очень вкусная
Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов
Общество
Рисовую бумагу кидаю в шипящее масло и выходит лодочка: необычная закуска с крабовыми палочками в стиле роллов
Сколько варится гречка после закипания, чтобы получилась рассыпчатая каша
Семья и жизнь
Сколько варится гречка после закипания, чтобы получилась рассыпчатая каша
Перешла на простые ужины, готовить — одно удовольствие: этот рецепт любимый — нужны фарш и гречка
Общество
Перешла на простые ужины, готовить — одно удовольствие: этот рецепт любимый — нужны фарш и гречка
Забыли про скучные котлеты: эта фишка все изменила! Готовлю такую начинку — и семья уплетает прямо с противня
Общество
Забыли про скучные котлеты: эта фишка все изменила! Готовлю такую начинку — и семья уплетает прямо с противня
гречка
котлеты
фарш
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Королевская семья Британии: новости, секретный выезд Миддлтон из страны
Жидкость в легких, кровь в глазах: Курт Кобейн был убит, а не покончил с собой?
Появилось видео с места ЧП в Анапе
Пожар в частном доме унес жизни двоих человек
Посольство России оценило возможность поставок топлива на Кубу
Меняйло доложил Путину о развитии Северной Осетии
«Пусть ему там будет весело жить»: петербуржцы обрушились на убийцу ребенка
Неизвестный открыл огонь рядом с техникумом в Анапе, ранив двух человек
Обратившаяся к Путину пенсионерка из Казахстана получила российский паспорт
Мама Гуменника оценила выступление сына на Олимпиаде
Директор заповедника рассказал, как зимует сибирская отшельница Лыкова
«Европа проснулась»: Лавров рассказал о сигналах из ЕС
Военный самолет России впервые прилетел в Венесуэлу после захвата Мадуро
IT-эксперт назвал ключевую особенность 5G
Лавров предостерег США от вмешательства в отдаленные регионы
Что будет с рублем? Курс сегодня, 11 февраля, что с долларом, евро и юанем
Смерть на похоронах, удары по двум АЭС, 300 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 11 февраля
Лавров обозначил позицию России в отношении Европы
Эксперт назвал алгоритм действий при резком росте платежей за ЖКУ
Лавров пообещал, что РФ не пропустит ни одной резолюции против КНДР в ООН
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.