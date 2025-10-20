Тажин с курицей: мой козырь для званого ужина — такую вкусноту гости уплетают и просят добавки

Тажин с курицей: мой козырь для званого ужина — такую вкусноту гости уплетают и просят добавки

Впервые я столкнулся с тажином в марокканском ресторане — необычный горшок с конусообразной крышкой сразу привлек внимание. Меня поразило, как долгое томление соединяет в одном блюде сладость сухофруктов, кислинку лимона и пряность восточных специй. Теперь это мой любимый способ удивить гостей чем-то экзотичным, но при этом сытным и душевным.

Готовлю так: беру 8 куриных бедер, обжариваю до корочки в глубоком казане. Добавляю 2 нарезанные луковицы, 4 зубчика чеснока и томлю до мягкости. Кладу по горсти кураги и чернослива, вливаю стакан куриного бульона. Самый важный момент — маринованный лимон: 2 штуки нарезаю дольками, удаляю мякоть, а цедру добавляю в блюдо. Засыпаю по чайной ложке кумина, куркумы и имбиря, тушу под крышкой 1,5 часа на медленном огне. Подаю с кускусом, посыпав кинзой и миндальными лепестками.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.