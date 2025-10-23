Такую вкуснятину ела в ресторанчике Осетии. Мясной пирог фыдджын! Много мяса и тонкое тесто

Погрузитесь в гостеприимную атмосферу осетинского застолья, где главным украшением стола по праву считается фыдджын — сытный и ароматный мясной пирог, являющийся не просто едой, а настоящим символом кавказской кухни. Его уникальность заключается в гармоничном сочетании простых, но качественных ингредиентов: нежного дрожжевого теста и сочной, пряной мясной начинки. В традиционных осетинских семьях умение печь тонкое, но упругое тесто, которое не рвется под тяжестью фарша, передается из поколения в поколение. Это блюдо идеально для сытного семейного ужина или для того, чтобы удивить гостей, предложив им кусочек Кавказа на тарелке.

Для приготовления теста вам понадобится 500 граммов муки, 250 миллилитров теплой воды, 15 граммов свежих дрожжей, 1 чайная ложка сахара и соль по вкусу. Замесите эластичное тесто и дайте ему подойти в тепле около часа. Для начинки смешайте 500 граммов говяжьего фарша с двумя мелко нарезанными луковицами, добавьте соль, черный перец и щепотку сушеной зиры или чабреца для аромата. Подошедшее тесто разделите на две части, одну из которых раскатайте в круглую лепешку. Равномерно распределите начинку, оставив края свободными. Накройте второй раскатанной лепешкой, тщательно защипните края и аккуратно разровняйте пирог руками, чтобы он получился тонким и равномерным. Выпекайте в разогретой до 180–200 градусов духовке 30–40 минут до румяной корочки. Готовый пирог обильно смажьте сливочным маслом.

