14 октября 2025 в 06:30

Сырные блинчики с крабовыми палочками — чумовая закуска за копейки. Все гости хвалили, и домашние просят ее постоянно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные блинчики с крабовыми палочками — чумовая закуска за копейки. Все гости хвалили, и домашние просят ее постоянно! Нежное и ароматное блюдо, которое отлично подойдёт для завтрака или лёгкого перекуса. В сочетании с сочной начинкой из крабовых палочек, чеснока и сыра они приобретают насыщенный вкус и аппетитный аромат, покоряя с первого кусочка.

Ингредиенты

  • Яйцо — 2 шт.
  • Молоко — 250 мл
  • Мука — 100 г
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Укроп свежий — 1 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Крабовые палочки — 150 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Сыр плавленый или творожный — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Взбейте яйца с молоком, добавьте муку, тёртый сыр, мелко нарезанный укроп и щепотку соли, перемешайте до однородного теста. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и выпекайте тонкие блинчики с двух сторон до золотистого цвета.
  2. Для начинки измельчите крабовые палочки, добавьте измельчённый чеснок и плавленый или творожный сыр, перемешайте. Выложите начинку на край каждого блинчика, сверните рулетиком или конвертом. Подавайте тёплыми, можно слегка подрумянить на сковороде перед подачей для хрустящей корочки.

Ранее мы готовили обалденный бризоль с фаршем — завтрак без лишних хлопот. Когда надоели яичница и омлет.

сыры
блины
блинчики
завтраки
закуски
крабовые палочки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
