Сырные блинчики с крабовыми палочками — чумовая закуска за копейки. Все гости хвалили, и домашние просят ее постоянно! Нежное и ароматное блюдо, которое отлично подойдёт для завтрака или лёгкого перекуса. В сочетании с сочной начинкой из крабовых палочек, чеснока и сыра они приобретают насыщенный вкус и аппетитный аромат, покоряя с первого кусочка.

Ингредиенты

Яйцо — 2 шт.

Молоко — 250 мл

Мука — 100 г

Сыр твёрдый — 100 г

Укроп свежий — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Крабовые палочки — 150 г

Чеснок — 1 зубчик

Сыр плавленый или творожный — 2 ст. л.

Приготовление

Взбейте яйца с молоком, добавьте муку, тёртый сыр, мелко нарезанный укроп и щепотку соли, перемешайте до однородного теста. Разогрейте сковороду, слегка смажьте маслом и выпекайте тонкие блинчики с двух сторон до золотистого цвета. Для начинки измельчите крабовые палочки, добавьте измельчённый чеснок и плавленый или творожный сыр, перемешайте. Выложите начинку на край каждого блинчика, сверните рулетиком или конвертом. Подавайте тёплыми, можно слегка подрумянить на сковороде перед подачей для хрустящей корочки.

