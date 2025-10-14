Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 09:35

«Войдут в историю»: США предрекли роковую ошибку из-за поставок Tomahawk

Рогов счел возможную поставку Tomahawk Украине роковой ошибкой США

Ракета Tomahawk Ракета Tomahawk Фото: U.S. Navy/Justin Wolpert

Поставки американских крылатых ракет Tomahawk ВСУ станут роковой ошибкой Вашингтона, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По словам сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов, у американского лидера Дональда Трампа должно хватить ума не соглашаться на просьбы Киева, который хочет добиться эскалации конфликта с Москвой.

В этом случае США войдут в историю как страна, передавшая одно из своих грозных вооружений в руки террористов, которые за последние годы усовершенствовали свое умение воевать с мирным населением и наносить удары по гражданской инфраструктуре, — отметил он.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Рахманин заявил, что Киев может получить американские ракеты Tomahawk, однако у страны не будет возможности их запускать. В частности, он отметил, что у Украины отсутствует флот, а авиационные платформы такие вооружения не запускают. Таким образом, солдатам ВСУ придется руками бросать эти ракеты, сыронизировал член комитета по обороне.

