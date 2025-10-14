Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 05:44

Скоростная пицца — готовлю быстрее омлета: мой лучший вариант завтрака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эту пиццу я начал готовить, когда однажды утром понял, что совершенно не хочу обычный омлет. Меня поразило, как за считанные минуты из лаваша можно сделать такое аппетитное и хрустящее блюдо. Теперь это мой любимый ритуал для быстрого и вкусного начала дня.

Для пиццы мне нужно: 2 круглых листа лаваша, 150 г тертого сыра, 1 помидор, 20 мл кетчупа и итальянские травы. На первый лист лаваша я выкладываю половину тертого сыра, накрываю вторым листом. Смазываю поверхность кетчупом, распределяю тонкие дольки помидора, посыпаю оставшимся сыром и щепоткой итальянских трав.

Отправляю в микроволновку на максимальной мощности на 2–3 минуты. Слежу, чтобы сыр полностью расплавился, а края лаваша стали хрустящими. Иногда добавляю тонкие ломтики ветчины или грибы. Подаю сразу, пока пицца горячая и ароматная. Это блюдо действительно выручает, когда нужно быстро и вкусно позавтракать.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

Читайте также
Грибной крем-суп с хрустящим сыром: осеннее блюдо, которое согревает и поднимает настроение
Общество
Грибной крем-суп с хрустящим сыром: осеннее блюдо, которое согревает и поднимает настроение
По этому рецепту готовила ваша бабушка: варим рисовую кашу на молоке
Семья и жизнь
По этому рецепту готовила ваша бабушка: варим рисовую кашу на молоке
Идеальная пицца для ночного дожора — готовим диетический вариант с хитрым коржом
Общество
Идеальная пицца для ночного дожора — готовим диетический вариант с хитрым коржом
Творог, сыр, лаваш — в результате вкуснота: нежный рулет для быстрых завтраков
Общество
Творог, сыр, лаваш — в результате вкуснота: нежный рулет для быстрых завтраков
Возвращаемся в детский сад: варим какао с пенкой, как в далеком прошлом
Семья и жизнь
Возвращаемся в детский сад: варим какао с пенкой, как в далеком прошлом
еда
рецепты
пиццы
лаваш
завтраки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Камчатке совершили нападение на пассажирский автобус
К чему снится снег: узнайте тайный смысл сна прямо сейчас
Диетолог ответила, сколько шоколада можно съесть без вреда для организма
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 октября
Адвокат рассказала, когда за замещение коллеги в отпуске положена доплата
Операция штурмовиков России завершилась полным успехом без единого выстрела
Россиянам раскрыли, могут ли их лишить премии в отпуске
В США рассказали, как Трамп напугал Макрона
Эксперт раскрыла секрет борьбы со спам-звонками из банков
Экономист ответил, как правильно выбрать вклад и приумножить накопления
Трамп рассказал, кто может помочь в урегулировании конфликта на Украине
Трамп принял решение о приеме Зеленского в Белом доме
Starship завершил 11-й испытательный полет в Индийском океане
Развод с Самойловой, измены, рехаб: как живет рэпер Джиган
Мадуро назвал демонической ведьмой лауреата Нобелевской премии
Стало известно, куда направят дело о покушении на Симоньян и Собчак
«Необратимые сбои»: названа смертельная опасность фрукторианской диеты
Биолог рассказал, как отстирать пятна от губной помады
Онколог развеял миф об опасности дезодорантов
«Единственный реальный шанс»: в ЕС предложили способ спасения Украины
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.