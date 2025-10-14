Скоростная пицца — готовлю быстрее омлета: мой лучший вариант завтрака

Эту пиццу я начал готовить, когда однажды утром понял, что совершенно не хочу обычный омлет. Меня поразило, как за считанные минуты из лаваша можно сделать такое аппетитное и хрустящее блюдо. Теперь это мой любимый ритуал для быстрого и вкусного начала дня.

Для пиццы мне нужно: 2 круглых листа лаваша, 150 г тертого сыра, 1 помидор, 20 мл кетчупа и итальянские травы. На первый лист лаваша я выкладываю половину тертого сыра, накрываю вторым листом. Смазываю поверхность кетчупом, распределяю тонкие дольки помидора, посыпаю оставшимся сыром и щепоткой итальянских трав.

Отправляю в микроволновку на максимальной мощности на 2–3 минуты. Слежу, чтобы сыр полностью расплавился, а края лаваша стали хрустящими. Иногда добавляю тонкие ломтики ветчины или грибы. Подаю сразу, пока пицца горячая и ароматная. Это блюдо действительно выручает, когда нужно быстро и вкусно позавтракать.

