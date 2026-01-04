Сырники больше не делаю — пеку болгарскую баницу с сыром: слоёное чудо, которое покорит всю семью

Баница — это истинное сокровище болгарской кухни, слоёный пирог, который покоряет своим нежным вкусом и аппетитным ароматом. Это блюдо давно стало символом семейного уюта и праздника в Болгарии. Хрустящее тесто в сочетании с сочной сырной начинкой создаёт неповторимую гармонию вкусов, которая не оставит равнодушным ни одного члена семьи.

Для приготовления вам понадобится: упаковка теста фило (450 г), 300 г брынзы или сыра фета, 150 г творожного сыра, 3 яйца, 70 г сливочного масла, 200 г натурального йогурта (можно заменить сметаной 12–15%), 100 мл молока, 1 чайная ложка прованских трав, мука для посыпки формы.

Брынзу мелко нарежьте, добавьте творожный сыр и прованские травы. Влейте йогурт, добавьте растопленное сливочное масло (30 г) и тщательно перемешайте. Вбейте яйца и взбейте миксером до однородной массы. Форму смажьте маслом и посыпьте мукой. Выкладывайте слоями: лист теста, сырная начинка, снова тесто. Чередуйте до окончания ингредиентов. Верхний слой должен быть из теста. Смешайте молоко с оставшимся маслом. Разрежьте баницу на квадратики, залейте молочной смесью и положите сверху кусочки масла.

Выпекайте при 180 °С 20 минут, затем уменьшите температуру до 140 °С ещё на 20 минут. В конце включите верхний огонь на 2–3 минуты для румяной корочки.

Подавайте как в горячем, так и в холодном виде — вкусно в любом варианте!

