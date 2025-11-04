Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 07:26

Свой кулинарный путь начинал с этой шарлотки — лучший рецепт для начинающих: получается идеально всегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы никогда не пекли шарлотку, начните с этого рецепта. Простые ингредиенты и четкие пропорции гарантируют успех даже с первой попытки.

Для приготовления этой нежной шарлотки мне понадобится: свежие яблоки (3 шт., лучше кисло-сладких сортов), куриные яйца (3 шт.), сметана 20% жирности (150 г), сахарный песок (200 г), пшеничная мука (250 г), подсолнечное масло (80 мл), щепотка соли, разрыхлитель теста (10 г).

Начинаю с подготовки яблок: мою их, очищаю от кожуры и сердцевины, нарезаю тонкими дольками. Если использую сочные сорта, можно слегка посыпать яблоки мукой, чтобы они не опустились на дно при выпекании. В просторной миске взбиваю яйца с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы. Добавляю сметану и подсолнечное масло, тщательно перемешиваю. Просеиваю муку с разрыхлителем и постепенно ввожу в жидкую основу, аккуратно перемешивая лопаткой до получения однородного теста без комочков. Форму для выпекания смазываю маслом и присыпаю мукой. Выливаю половину теста в форму, равномерно распределяю яблочные дольки и заливаю оставшимся тестом. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут. Готовность проверяю деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Даю пирогу немного остыть в форме перед подачей.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

еда
рецепты
яблоки
десерты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
