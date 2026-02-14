Свинина в глазури с пивом теперь королева всех застолий и вечеринок: простой рецепт, а вкус как в ресторане

Это блюдо легко становится главным хитом любого стола. Свинина получается невероятно мягкой, сочной и ароматной, а густая глазурь с пивом и соевым соусом придаёт мясу насыщенный, глубокий вкус. С первой вилки понятно — такую свинину будут просить готовить снова и снова. Отличный вариант и для семейного ужина, и для шумной компании.

Ингредиенты: свинина (шейка, карбонат, эскалоп или лопатка) – 1,3 кг, репчатый лук – 2 шт, сладкая паприка – 1 ч. л., молотый имбирь – 1 ч. л., чёрный перец – 1 ч. л., красный острый перец – 0,3 ч. л. (по вкусу), соевый соус – 70 мл, соус терияки – 25 мл, светлое или тёмное пиво – около 1 л, растительное масло – 3 ст. л.

Мясо нарезают тонкой соломкой. В глубокой сковороде разогревают 2 ст. л. масла и обжаривают свинину в два приёма до румяной корочки. Лук нарезают полукольцами и отдельно обжаривают до мягкости и прозрачности. В сковороду возвращают всё мясо, вливают соевый соус и пиво так, чтобы жидкость слегка покрывала кусочки. Доводят до кипения на сильном огне, накрывают крышкой и тушат на слабом огне 15–20 минут. Затем крышку снимают и выпаривают жидкость на максимальном огне до густого соуса — на дне должно остаться 1–2 ложки. К мясу добавляют лук и специи, хорошо перемешивают и прогревают пару минут. В конце вливают соус терияки и быстро перемешивают до образования блестящей глазури. Подают горячей с картофелем, рисом или свежими овощами.

