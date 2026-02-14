Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 11:03

Свинина в глазури с пивом теперь королева всех застолий и вечеринок: простой рецепт, а вкус как в ресторане

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо легко становится главным хитом любого стола. Свинина получается невероятно мягкой, сочной и ароматной, а густая глазурь с пивом и соевым соусом придаёт мясу насыщенный, глубокий вкус. С первой вилки понятно — такую свинину будут просить готовить снова и снова. Отличный вариант и для семейного ужина, и для шумной компании.

Ингредиенты: свинина (шейка, карбонат, эскалоп или лопатка) – 1,3 кг, репчатый лук – 2 шт, сладкая паприка – 1 ч. л., молотый имбирь – 1 ч. л., чёрный перец – 1 ч. л., красный острый перец – 0,3 ч. л. (по вкусу), соевый соус – 70 мл, соус терияки – 25 мл, светлое или тёмное пиво – около 1 л, растительное масло – 3 ст. л.

Мясо нарезают тонкой соломкой. В глубокой сковороде разогревают 2 ст. л. масла и обжаривают свинину в два приёма до румяной корочки. Лук нарезают полукольцами и отдельно обжаривают до мягкости и прозрачности. В сковороду возвращают всё мясо, вливают соевый соус и пиво так, чтобы жидкость слегка покрывала кусочки. Доводят до кипения на сильном огне, накрывают крышкой и тушат на слабом огне 15–20 минут. Затем крышку снимают и выпаривают жидкость на максимальном огне до густого соуса — на дне должно остаться 1–2 ложки. К мясу добавляют лук и специи, хорошо перемешивают и прогревают пару минут. В конце вливают соус терияки и быстро перемешивают до образования блестящей глазури. Подают горячей с картофелем, рисом или свежими овощами.

Ранее мы делились рецептом запеканки из любых макарон. Очень вкусный ужин за 10 минут. Без лишней возни — все сложили, поставили в духовку.

Проверено редакцией
Читайте также
Скандинавские гренки с паприкой и чесноком: даже надоевшая колбаса не нужна. Съедаются ещё на сковороде
Общество
Скандинавские гренки с паприкой и чесноком: даже надоевшая колбаса не нужна. Съедаются ещё на сковороде
Эти сырные шарики стали главным хитом на моих праздничных посиделках — готовлю их всего из трех ингредиентов
Общество
Эти сырные шарики стали главным хитом на моих праздничных посиделках — готовлю их всего из трех ингредиентов
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Общество
Лютые морозы ниже –50, оттепель до +18: погода в РФ 16–22 февраля
Едим горячей и холодной на бутерброде: домашняя колбаса в духовке — невероятно вкусно, без химии и добавок
Общество
Едим горячей и холодной на бутерброде: домашняя колбаса в духовке — невероятно вкусно, без химии и добавок
На 23 Февраля буду готовить свинину «как шашлык на мангале»: сочная, румяная и понравится всем мужчинам
Общество
На 23 Февраля буду готовить свинину «как шашлык на мангале»: сочная, румяная и понравится всем мужчинам
свинина
соевый соус
простой рецепт
овощи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС России на Харьков 14 февраля: войска зажали в тиски, Купянск
Поставки вина из ЕС в Россию рухнули до минимума
«Недобросовестная конкуренция»: посол обрушился на США за вытеснение России
Рубио нашел корень разногласий США с Европой
Назван ущерб в деле о хищении у «Калашникова»
Испанский беженец рассказал о непреодолимой тяге европейцев к России
«Косить бесполезно»: биолог раскрыла главную опасность клена и борщевика
Британия и страны ЕС обсудили стратегию в отношении «теневого флота»
Роспотребнадзор устранил «онлайн-угрозу» здоровью россиян
Два тела нашли в тульской квартире
«Герани» выключили свет в Николаеве: удары по Украине 14 февраля
Россиян начали вынуждать отказываться от гражданства ради выживания
Эксперт раскрыл, почему школа не может требовать деньги с родителей
В Госдуме назвали роль Киева в переговорах о мирном урегулировании
«Бесполезно надеяться»: на Западе раскрыли истинные мотивы Зеленского
Названы регионы России, куда на следующей неделе придет потепление
Белый дом опубликовал валентинки с Гренландией, Мадуро и мигрантами
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 февраля: где сбои в РФ
Названа причина взрывного роста цена на капибар в России
Победителя «Танцев со звездами» выпустили из СИЗО
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.