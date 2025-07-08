Свиная рулька в духовке: мясная сказка с медовой корочкой!

Кто сказал, что рулька годится только для холодца? Запеченная в духовке, она превращается в настоящий кулинарный шедевр! Нежное мясо с хрустящей корочкой и чесночным ароматом не оставит равнодушным ни одного мясоеда.

Я готовлю это блюдо по особым случаям — когда хочется удивить гостей чем-то действительно впечатляющим. Секрет успеха в правильном маринаде и медленном запекании — тогда мясо буквально тает во рту!

Ингредиенты:

свиная рулька — 1 шт. (1,5–2 кг);

мед — 2 ст. л.;

оливковое масло — 3 ст. л.;

чеснок — 5–7 зубчиков;

лимон — 1/2 шт.;

лавровый лист — 3 шт.;

соль, специи — по вкусу.

Тщательно очистите рульку и аккуратно удалите кость, стараясь не повредить кожу. Натрите мясо измельченным чесноком, солью и специями, сверните рулетом и перевяжите кулинарной нитью.

Смешайте мед, масло и лимонный сок — получится ароматный маринад. Обмажьте им рульку, добавьте лаврушку и плотно заверните в фольгу. Запекайте при 180°C 1,5 часа, затем дайте остыть в фольге.

Подавайте нарезанной ломтиками с хреном или горчицей — это настоящий праздник вкуса! Приятного аппетита!

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