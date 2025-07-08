Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 21:16

Свиная рулька в духовке: мясная сказка с медовой корочкой!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кто сказал, что рулька годится только для холодца? Запеченная в духовке, она превращается в настоящий кулинарный шедевр! Нежное мясо с хрустящей корочкой и чесночным ароматом не оставит равнодушным ни одного мясоеда.

Я готовлю это блюдо по особым случаям — когда хочется удивить гостей чем-то действительно впечатляющим. Секрет успеха в правильном маринаде и медленном запекании — тогда мясо буквально тает во рту!

Ингредиенты:

  • свиная рулька — 1 шт. (1,5–2 кг);
  • мед — 2 ст. л.;
  • оливковое масло — 3 ст. л.;
  • чеснок — 5–7 зубчиков;
  • лимон — 1/2 шт.;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • соль, специи — по вкусу.

Тщательно очистите рульку и аккуратно удалите кость, стараясь не повредить кожу. Натрите мясо измельченным чесноком, солью и специями, сверните рулетом и перевяжите кулинарной нитью.

Смешайте мед, масло и лимонный сок — получится ароматный маринад. Обмажьте им рульку, добавьте лаврушку и плотно заверните в фольгу. Запекайте при 180°C 1,5 часа, затем дайте остыть в фольге.

Подавайте нарезанной ломтиками с хреном или горчицей — это настоящий праздник вкуса! Приятного аппетита!

Мечтали о воздушных булочках, которые тают во рту? Сиопао — филиппинские паровые булочки, которые покорят вас своей нежностью. Их секрет в особом тесте, которое готовится просто и быстро.

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по пляжу в Курске
Маск усомнился в доверии к Трампу
Названо число пострадавших после удара дрона ВСУ по дому в Курской области
Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня
Захарова рассказала, на что идет поставляемое Киеву западное оружие
Венгрия придумала план, как получить российскую нефть из Одессы
На Украине предположили, сколько еще будет продолжаться конфликт
Названо число погибших при атаке ВСУ на пляж в Курске
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 9 июля 2025 года
Золотой батон, женитьба на официантке, гибель сына: как живет Янукович
ВСУ атаковали городской пляж в Курске
На Украине планируется смена послов в разных странах
SHOT сообщил о взрывах в Тульской области
На территории всей Украины объявили воздушную тревогу
Аэропорт Калуги временно перестал работать
Чем подкормить огурцы в июле: секреты щедрого урожая
«Русский народ — подранок»: Проханов о Путине, Трампе, мигрантах и СВО
Российские бойцы помогли эвакуироваться мирным жителям ДНР
Куценко проявил сочувствие к судьбе Ефремова
Трамп отреагировал на созданную Маском политическую партию
Дальше
Самое популярное
Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Момент опознания тела Старовойта попал на видео
Общество

Момент опознания тела Старовойта попал на видео

Обстановка около дома Старовойта попала на видео
Общество

Обстановка около дома Старовойта попала на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.