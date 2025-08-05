Таинственный артефакт конца XIX — начала XX века выбросило на берег Анапы

Волонтеры, очищающие Бугазскую косу от последствий разлива мазута, обнаружили старинную икону Богородицы с младенцем. Артефакт, предположительно, конца XIX — начала XX века был найден в песке между лиманом и морем, поделились участники группы «Сети, сито, лопата» в своем Telegram-канале.

Образ сильно поврежден из-за длительного пребывания в воде, но его планируют восстановить. Икону нашли 4 августа в шести километрах от Веселовки. На обороте сохранилась старая надпись, которая может помочь установить ее происхождение.

Версии о появлении святыни на берегу разнятся. Возможно, она была утеряна с судна или оставлена туристами.

Разное, конечно, нам на косу выносило штормами. Лучше уже точно не будет находки. Для нас не столь важно, как икона попала на берег. Тут вариантов можно выдумать много. Нам важно, что мы ее нашли, и важно теперь ее отреставрировать, — рассказала волонтер Жанна Рыбак.

Реставрация иконы может пролить свет на ее историю. Пока же находка остается загадкой, привлекающей внимание как верующих, так и историков.

Ранее на курильском острове Шумшу, где в августе 1945 года развернулись решающие бои завершающего этапа Второй мировой войны, поисковики обнаружили свыше 400 военных артефактов. Среди наиболее ценных находок — боеприпасы, элементы обмундирования японской и советской армий, редкие образцы вооружения.