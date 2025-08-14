Свекольный салат на зиму — витаминная бомба! В борщ, как гарнир и перекус

Свекольный салат на зиму — витаминная бомба! Этот салат — настоящая палочка-выручалочка для зимних обедов! Сладковатая свекла, хрустящие яблоки и ароматные овощи в томатной заправке — идеальная заготовка для борщей, гарниров и быстрых перекусов.
Ингредиенты
- Свекла — 2,5 кг
- Морковь — 0,5 кг
- Лук репчатый — 0,5 кг
- Яблоки кислые — 0,5 кг
- Томатный соус — 2–3 ст. л.
- Масло растительное — 250 мл
- Соль — 1,5 ст. л.
Приготовление
- Овощи и яблоки очистите. Свеклу и морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, яблоки — соломкой. В казане разогрейте масло, обжарьте лук до золотистости.
- Добавьте свеклу, морковь и яблоки, влейте томатный соус, посолите. Тушите на медленном огне 1,5 часа, помешивая каждые 10–15 минут.
- Закатка. Простерилизуйте банки паром или кипятком. Горячий салат разложите по банкам, сразу закатайте. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания.
Как использовать: основа для борща за 15 минут, гарнир к мясу или рыбе, намазка для бутербродов.
