Свекольный салат на зиму — витаминная бомба! В борщ, как гарнир и перекус

Свекольный салат на зиму — витаминная бомба! Этот салат — настоящая палочка-выручалочка для зимних обедов! Сладковатая свекла, хрустящие яблоки и ароматные овощи в томатной заправке — идеальная заготовка для борщей, гарниров и быстрых перекусов.

Ингредиенты

Свекла — 2,5 кг

Морковь — 0,5 кг

Лук репчатый — 0,5 кг

Яблоки кислые — 0,5 кг

Томатный соус — 2–3 ст. л.

Масло растительное — 250 мл

Соль — 1,5 ст. л.

Приготовление

Овощи и яблоки очистите. Свеклу и морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами, яблоки — соломкой. В казане разогрейте масло, обжарьте лук до золотистости. Добавьте свеклу, морковь и яблоки, влейте томатный соус, посолите. Тушите на медленном огне 1,5 часа, помешивая каждые 10–15 минут. Закатка. Простерилизуйте банки паром или кипятком. Горячий салат разложите по банкам, сразу закатайте. Переверните, укутайте одеялом до полного остывания.

Как использовать: основа для борща за 15 минут, гарнир к мясу или рыбе, намазка для бутербродов.

