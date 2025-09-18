Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 06:30

Свекла капризничает и борщ не краснеет? Три способа сварить любимый суп ярко-красным

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Свекла капризничает и борщ не краснеет? Три способа сварить любимый суп ярко-красным! Знакомая многим ситуация: часами варишь борщ, ждешь того самого рубинового оттенка, а в итоге получаешь блеклое, коричневато-оранжевое подобие супа. Свекла — настоящая драматург на кухне: она может лишиться своего насыщенного цвета из-за долгого кипения, неправильной обработки или просто из-за особенностей сорта. Но не спешите расстраиваться! Существуют проверенные хитрости, которые помогут сохранить и даже усилить тот самый аппетитный красный оттенок.

  1. Самый надежный способ — отдельная пассеровка. Натрите свеклу на крупной терке и обжарьте ее на среднем огне в растительном масле 10–15 минут. Масло действует как натуральный фиксатор цвета, не давая пигментам разрушаться.
  2. Еще один секрет — добавление кислоты. Щепотка лимонной кислоты, чайная ложка уксуса или пара ложек томатной пасты, добавленные при тушении свеклы, работают как цветозакрепитель.
  3. Для тех, кто ценит глубину вкуса, идеально подойдет запекание: заверните целую свеклу в фольгу и отправьте в духовку на час при 180–200 °C. Очищенную и натертую запеченную свеклу добавляйте в самом конце приготовления — так борщ приобретет не только интенсивный цвет, но и богатый сладковатый привкус.

Борщ — это не просто суп, это кулинарный ритуал, где важна каждая деталь. Немного терпения, правильная подготовка свеклы — и вместо тусклого отвара в вашей тарелке заиграет настоящее «красное золото», ароматное, яркое и бесконечно вкусное. Ваш идеальный борщ совсем близко!

Ранее мы готовили быстрый «Бухлаваш» — идеальная закуска ко всему! Хоть к пиву, хоть к борщу.

борщ
свекла
простой рецепт
капуста
Ольга Шмырева
О. Шмырева
