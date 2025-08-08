Суши-запеканка сэкономит на доставке! Вкуснятина из риса и крабовых палочек

Суши-запеканка сэкономит на доставке! Вкуснятина из риса и крабовых палочек! Это блюдо сочетает традиционные японские мотивы с европейской любовью к запечённым сырным блюдам. Хрустящая корочка, нежная начинка и узнаваемый вкус суши — идеальный вариант для любителей азиатской кухни с изюминкой.

Ингредиенты

Рис для суши — 200 г

Вода — 400 мл (2 стакана)

Рисовый уксус — 50 мл

Сахар — 2 ч. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки и подачи

Крабовые палочки — 200 г

Сыр творожный — 150 г

Икра с копчёным лососем — 50 г

Сыр твёрдый — 100 г

Майонез — 1 ст. л.

Листы нори — 2–3 шт.

Соус терияки — по вкусу

Кунжут — для украшения

Приготовление

Рис тщательно промываем до прозрачной воды, варим 15 минут, затем даём настояться под крышкой 10 минут. Смешиваем с заправкой из уксуса, сахара и соли. Крабовые палочки мелко нарезаем, смешиваем с творожным сыром и половиной майонеза. В форму для запекания выкладываем: слой риса, крабовую начинку, икру лосося, тёртый сыр смешиваем с оставшимся майонезом, равномерно распределяем по поверхности. Запекаем при 180 °C 17 минут до золотистой корочки. Подаем с листами нори.

