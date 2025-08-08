Суши-запеканка сэкономит на доставке! Вкуснятина из риса и крабовых палочек! Это блюдо сочетает традиционные японские мотивы с европейской любовью к запечённым сырным блюдам. Хрустящая корочка, нежная начинка и узнаваемый вкус суши — идеальный вариант для любителей азиатской кухни с изюминкой.
Ингредиенты
- Рис для суши — 200 г
- Вода — 400 мл (2 стакана)
- Рисовый уксус — 50 мл
- Сахар — 2 ч. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
Для начинки и подачи
- Крабовые палочки — 200 г
- Сыр творожный — 150 г
- Икра с копчёным лососем — 50 г
- Сыр твёрдый — 100 г
- Майонез — 1 ст. л.
- Листы нори — 2–3 шт.
- Соус терияки — по вкусу
- Кунжут — для украшения
Приготовление
- Рис тщательно промываем до прозрачной воды, варим 15 минут, затем даём настояться под крышкой 10 минут. Смешиваем с заправкой из уксуса, сахара и соли. Крабовые палочки мелко нарезаем, смешиваем с творожным сыром и половиной майонеза.
- В форму для запекания выкладываем: слой риса, крабовую начинку, икру лосося, тёртый сыр смешиваем с оставшимся майонезом, равномерно распределяем по поверхности.
- Запекаем при 180 °C 17 минут до золотистой корочки. Подаем с листами нори.
