08 августа 2025 в 10:30

Суши-запеканка сэкономит на доставке! Вкуснятина из риса и крабовых палочек

Суши-запеканка сэкономит на доставке! Вкуснятина из риса и крабовых палочек! Это блюдо сочетает традиционные японские мотивы с европейской любовью к запечённым сырным блюдам. Хрустящая корочка, нежная начинка и узнаваемый вкус суши — идеальный вариант для любителей азиатской кухни с изюминкой.

Ингредиенты

  • Рис для суши — 200 г
  • Вода — 400 мл (2 стакана)
  • Рисовый уксус — 50 мл
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.

Для начинки и подачи

  • Крабовые палочки — 200 г
  • Сыр творожный — 150 г
  • Икра с копчёным лососем — 50 г
  • Сыр твёрдый — 100 г
  • Майонез — 1 ст. л.
  • Листы нори — 2–3 шт.
  • Соус терияки — по вкусу
  • Кунжут — для украшения

Приготовление

  1. Рис тщательно промываем до прозрачной воды, варим 15 минут, затем даём настояться под крышкой 10 минут. Смешиваем с заправкой из уксуса, сахара и соли. Крабовые палочки мелко нарезаем, смешиваем с творожным сыром и половиной майонеза.
  2. В форму для запекания выкладываем: слой риса, крабовую начинку, икру лосося, тёртый сыр смешиваем с оставшимся майонезом, равномерно распределяем по поверхности.
  3. Запекаем при 180 °C 17 минут до золотистой корочки. Подаем с листами нори.

Ранее мы готовили суши-торт без выпечки! Праздничное блюдо без лишних хлопот.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
