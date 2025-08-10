Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Суп из баклажанов и томатов! Кремовая консистенция и копченая нотка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Суп из баклажанов и томатов! Кремовая консистенция и копченая нотка! Идеальное блюдо для холодного времени года, которое готовится всего за 30 минут. Благодаря запеканию овощи приобретают насыщенный вкус, а кешью придает супу приятную сливочную текстуру без добавления молочных продуктов.

Ингредиенты

  • Баклажан — 1 шт. (средний)
  • Помидоры — 5 шт. (крупные)
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Оливковое масло — 60 мл
  • Кешью — 125 г (сырые, замоченные)
  • Овощной бульон — 375 мл
  • Соевый соус — 1 ст. л.
  • Орегано сушеный — 1 ч. л.
  • Базилик сушеный — 1 ч. л.
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200 °C. Баклажан и помидоры нарежьте кубиками, лук крупными дольками, чеснок очистите. Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 20 минут до мягкости баклажанов. Готовые овощи немного остудите, затем переложите в блендер.
  2. Добавьте замоченные и промытые кешью, овощной бульон, соевый соус и специи. Взбейте до однородной кремообразной консистенции. Перелейте суп в кастрюлю и прогрейте на медленном огне 2–3 минуты. Подавайте горячим, украсив зеленью и поджаренными кешью.

Ранее мы готовили обалденный гречневый суп с курицей! Никто не думал, что он такой вкусный.

