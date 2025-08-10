Суп из баклажанов и томатов! Кремовая консистенция и копченая нотка

Суп из баклажанов и томатов! Кремовая консистенция и копченая нотка! Идеальное блюдо для холодного времени года, которое готовится всего за 30 минут. Благодаря запеканию овощи приобретают насыщенный вкус, а кешью придает супу приятную сливочную текстуру без добавления молочных продуктов.

Ингредиенты

Баклажан — 1 шт. (средний)

Помидоры — 5 шт. (крупные)

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Оливковое масло — 60 мл

Кешью — 125 г (сырые, замоченные)

Овощной бульон — 375 мл

Соевый соус — 1 ст. л.

Орегано сушеный — 1 ч. л.

Базилик сушеный — 1 ч. л.

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 200 °C. Баклажан и помидоры нарежьте кубиками, лук крупными дольками, чеснок очистите. Выложите овощи на противень, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите. Запекайте 20 минут до мягкости баклажанов. Готовые овощи немного остудите, затем переложите в блендер. Добавьте замоченные и промытые кешью, овощной бульон, соевый соус и специи. Взбейте до однородной кремообразной консистенции. Перелейте суп в кастрюлю и прогрейте на медленном огне 2–3 минуты. Подавайте горячим, украсив зеленью и поджаренными кешью.

