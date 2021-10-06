Суд продлил арест Хованскому

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга продлил арест блогеру Юрию Хованскому, которого силовики обвиняют в оправдании терроризма за песню на стриме. Мужчина останется в СИЗО до 8 ноября, говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов города.

Суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Сам блогер просил смягчить меру пресечения до домашнего ареста.

Поддержать Хованского на суд приходил блогер Илья Мэддисон, а также рэперы Ресторатор и Оксимирон.

Ранее Хованский написал из СИЗО письмо, в котором обвинил силовиков в том, что они хотят «засадить» его, невзирая на доказательства невиновности блогера. Он попросил о помощи, добавив, что сотрудники правоохранительных органов «уничтожают его жизнь».

Блогера обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Хованского задержали 8 июня. Поводом послужила песня про теракт на показе «Норд-Оста». Ролик с ней был ранее опубликован в Сети.

Блогеру предъявили обвинения не только из-за призывов к терроризму, но и обвинили в насилии в отношении детей и нацменьшинств. Ему грозит от пяти до семи лет лишения свободы.